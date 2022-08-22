Как вакцинироваться от инфекций людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями: детали

Хронические заболевания являются причиной 38 миллионов смертей ежегодно. Длительное влияние заболевания может ослабить иммунитет человека, а органы и системы организма будут работать хуже.

Об этом сообщает Минздрав.

Сердечно-сосудистые заболевания осложняют реакцию иммунитета на некие заболевания. Это увеличивает риск тяжелого течения инфекционных болезней, а следовательно – появления серьезных осложнений.

Особенно опасны для людей с сердечно-сосудистыми болезнями грипп, пневмококковая инфекция, коклюш и коронавирус. Осложнения этих заболеваний могут приводить к развитию ишемической болезни сердца, инфарктов, тромбозов. Именно поэтому людям с хроническими сердечными болезнями нужно делать прививки.

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“Любые инфекционные болезни вызывают воспаление, которое может быть опасным для пациентов со слабой сердечно-сосудистой системой. Поэтому очень важно, чтобы такие пациенты получали как обязательные прививки, так и рекомендованные», – комментирует главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Фото: moz.gov.ua

Надежда, 65 лет, имеющая ишемическую болезнь сердца, из Харькова рассказывает:

"Ишемическую болезнь сердца имею с 30 лет. Поэтому тщательно слежу за собственным здоровьем, имею все необходимые прививки согласно календарю. В январе сделала прививку второй дозой вакцины против COVID-19. Две недели назад вакцинировалась от столбняка и дифтерии. После прививки у меня повысилась температура, чувствовала озноб и головные боли, но на другой день все это прошло.

"Считаю, что вакцинация необходима, особенно для людей, имеющих болезни сердца, ведь любая инфекция или вирус может дать серьезные осложнения. Все необходимые прививки буду и дальше, потому что понимаю, что предотвратить заболевание гораздо проще, чем потом лечить его последствия", – рассказала женщина.

Чтобы привиться от инфекционных болезней – обратитесь к своему семейному врачу. Если вы переехали в другой регион, можно обратиться к любому семейному врачу, подписывать новую декларацию с ним необязательно. Привиться от COVID-19 в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации. Список пунктов по ссылке – https://bit.ly/vaccinationpoints или по телефону 16-77.

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