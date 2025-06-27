Как влияет квас на организм: сколько его можно выпить без вреда для здоровья

Квас: польза и вред / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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Квас — это аутентичный напиток славянского происхождения, который производят путем естественного брожения на основе хлебного сырья. Для этого обычно используют пшеничный, ржаной или ячменный хлеб. Существуют два основных способа приготовления: один базируется на закваске из подсушенного хлеба, другой — на ферментации солода. Об этом сообщают в Cambridge University Press.

В домашних условиях квас обычно готовят из подпеченного или подсушенного ржаного или черного хлеба, который напоминает гренки.

На промышленных предприятиях напиток производится преимущественно на основе закваски, а технологический процесс нередко включает пастеризацию и добавление консервантов, что позволяет существенно продлить срок его хранения.

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Квас: в чем его польза для организма

Основная ценность кваса заключается в его уникальном составе: этот напиток содержит живые культуры — молочнокислые бактерии и дрожжи, которые формируют полезную микрофлору. В нем присутствуют углеводы, белки, аминокислоты, органические кислоты (в том числе молочная и уксусная), а также минимальное количество этанола — не более 1%.

Квас также богат витаминами и минералами, которые происходят как из начальных ингредиентов, так и возникают в процессе естественной ферментации. В то же время, химический состав фабричного кваса может существенно различаться в зависимости от технологии производства и торговой марки.

Этот напиток считается безопасным для людей всех возрастов, ведь содержание алкоголя в нем мизерное. Однако домашний квас имеет значительно более высокую пищевую ценность по сравнению с магазинным: в нем почти вдвое больше клетчатки и втрое меньше сахара. Поэтому для тех, кто стремится к натуральному вкусу и максимальной пользе, лучше готовить квас самостоятельно.

Сколько кваса можно выпивать в день

Для взрослых без медицинских противопоказаний оптимальным считается потребление 1–2 стаканов кваса в сутки (примерно 250–500 мл). Такая порция не только безопасна, но и полезна: напиток содержит витамины группы B, органические кислоты и пробиотики, поддерживающие желудочно-кишечный тракт.

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Детям следует ограничить потребление до 1 стакана в день из-за природного брожения продукта и незначительного содержания алкоголя. Беременным, а также людям с хроническими болезнями перед употреблением кваса следует посоветоваться с врачом.

Чрезмерное потребление кваса может привести к вздутию живота, ощущению тяжести или другим неприятным симптомам со стороны пищеварительной системы, поэтому важно соблюдать умеренность.

Обратите внимание: эта статья носит сугубо информационный характер и не является медицинским советом. Перед изменением рациона или употреблением продуктов брожения, в частности кваса, рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или особые потребности в питании.