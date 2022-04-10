Как восстановить силы: эксперт рассказала о работе организма по часам

Как восстановить силы: эксперт рассказала о работе организма по часам

Сегодня, во Всемирный день здоровья, учимся прислушиваться к своему организму. Особенно в условиях стрессовой жизни.

"Ритм. Сейчас может и главнее, чем то, что в тарелке. Это слово я повторяю как ответ на 70% вопросов: переедание, отсутствие аппетита, обострение заболеваний. Все эти индивидуальные внутренние часы контролируются одними главными часами в теле — супрахиазматическим ядром (SCN), oj содержит около 20 тыс. нервных клеток и получает прямой сигнал от глаз", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.

Удержать этот ритм – значительная помощь телу. Попытайтесь приблизиться к нему.

Когда глаза воспринимают яркий дневной свет или тьму ночи, SCN улавливает эту информацию, приказывая клеткам действовать соответствующим образом. Всё гениальное просто.

Свет поддерживает циркадный ритм в синхронизации с 24-часовым днем.

Кроме реакций в самих клетках, химические вещества в мозге приспосабливаются к циклам дня.

План примерно такой:

5:00 – 7:00 – повышение кортизола, естественное пробуждение, пульс

7:00 – 7:30 – до 7:30-8 включается кишечник, здесь ранний полноценный (не сладенький) завтрак – это физиологически

9:00 – пиковый уровень тестостерона и вообще половых гормонов, активная фаза дня

10:00 – 11:00 – максимум когнитивных функций

11:30 – 14:00 пик по шкт, здесь обедаем, нормально, полноценно

14:00 – 15:00 – собранность и координация

16:00 – 17:00 – лучшие показатели физические (выносливость, сила)

18:00 — 19:00 – температура тела высокая, давление выше нормы

21:00 – 23:30 – стартует мелатонин, укладывает спать, к 22:00 кишечник засыпает

23:00 – 2:00 – гормон роста

1:00 – 2:00 – +- ожидаемая глубокая фаза сна

4:00 – самая низкая температура тела

3:00 – 6:00 – ожидаемый важный сон — REM

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Восстановят: