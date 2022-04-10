Как восстановить силы: эксперт рассказала о работе организма по часам

Сегодня, во Всемирный день здоровья, учимся прислушиваться к своему организму. Особенно в условиях стрессовой жизни.
"Ритм. Сейчас может и главнее, чем то, что в тарелке. Это слово я повторяю как ответ на 70% вопросов: переедание, отсутствие аппетита, обострение заболеваний. Все эти индивидуальные внутренние часы контролируются одними главными часами в теле — супрахиазматическим ядром (SCN), oj содержит около 20 тыс. нервных клеток и получает прямой сигнал от глаз", – пишет автор блога о здоровом образе жизни и еде Spoon! Анастасия Голобородько.
Удержать этот ритм – значительная помощь телу. Попытайтесь приблизиться к нему.
Когда глаза воспринимают яркий дневной свет или тьму ночи, SCN улавливает эту информацию, приказывая клеткам действовать соответствующим образом. Всё гениальное просто.
Свет поддерживает циркадный ритм в синхронизации с 24-часовым днем.
Кроме реакций в самих клетках, химические вещества в мозге приспосабливаются к циклам дня.
План примерно такой:
- 5:00 – 7:00 – повышение кортизола, естественное пробуждение, пульс
- 7:00 – 7:30 – до 7:30-8 включается кишечник, здесь ранний полноценный (не сладенький) завтрак – это физиологически
- 9:00 – пиковый уровень тестостерона и вообще половых гормонов, активная фаза дня
- 10:00 – 11:00 – максимум когнитивных функций
- 11:30 – 14:00 пик по шкт, здесь обедаем, нормально, полноценно
- 14:00 – 15:00 – собранность и координация
- 16:00 – 17:00 – лучшие показатели физические (выносливость, сила)
- 18:00 — 19:00 – температура тела высокая, давление выше нормы
- 21:00 – 23:30 – стартует мелатонин, укладывает спать, к 22:00 кишечник засыпает
- 23:00 – 2:00 – гормон роста
- 1:00 – 2:00 – +- ожидаемая глубокая фаза сна
- 4:00 – самая низкая температура тела
- 3:00 – 6:00 – ожидаемый важный сон — REM
Восстановят:
- режим, сон и пробуждение в + – одно и то же время
- ограничение избытка синего света вечером (гаджеты, тв, свет дома)
- прогулка утром!
- дневной сон при недосыпании
- избегать плотного ужина
- релакс вечером: чтение, прогулка, растяжка