Как выбрать зубную пасту: правильно используем ее в зависимости от проблемы

Зубуну пасту можно выбирать, опираясь на ее состав и свойства. Как выбрать зубную пасту в зависимости от проблемы, читайте в материале ТСН.ua

Все зубные пасты можно поделить на гигиенические и лечебно-профилактические. Гигиенические пасты предназначены для механического удаления из зубов остатков пищи и налета, в их составе лекарств нет. Лечебно-профилактические пасты предназначены для профилактики таких заболеваний полости рта как кариес, гингивит, пародонтоз, поэтому имеют антисептический и противовоспалительный эффект и содержат лекарства соответственно.

При выборе пасты обращайте внимание на запах, вкус и состав. Это важно, если у вас есть аллергия – в состав паст входит множество компонентов, в том числе растительных. Выбирайте пасту, содержащую минимум консервантов, красителей и пенообразователей.

Чего не должно быть в составе зубной пасты:

SLS/SLES – благодаря им паста пенится. Использование пасты из SLS/SLES разрушает барьер слизистой полости рта, в результате чего появляются сухость и даже аллергия.

Антибиотиков триклозана и триклогарда. Они оказывают негативное влияние на иммунитет и микрофлору полости рта, уничтожая полезные бактерии. Пасты с антибиотиками можно использовать только по рекомендации врача.

Карбонат кальция. Входит в состав недорогих паст в качестве абразива. Оставляет царапины на эмали, нарушает ее структуру и способствует образованию ранних стадий кариеса.

Какую зубную пасту выбрать в зависимости от проблемы

Какую пасту выбрать для профилактики кариеса

Главная причина кариеса – это бактерии, выделяющие кислоты, в результате чего вымываются фтор и кальций. Ускоряет развитие кариозных бактерий частое употребление сладкого. В группе риска зубы с тонкой эмалью. Самый эффективный способ борьбы с кариесом – ранняя диагностика проблемы и профилактика. Счищайте налет не реже двух разов в сутки. Используйте зубные пасты, содержащие монофторфосфат натрия, фторид натрия, аминофториды, глицерофосфат кальция, ксилит. Они укрепляют эмаль, заполняют микротрещины. Для очистки межзубных промежутков используйте ирригатор.

Если беспокоит налет, какую пасту выбрать

Если вас беспокоит налет, чистите зубы после каждого приема пищи. Выбирайте для ежедневного использования пасты с абразивностью не выше 80. Это низкоабразивные пасты для чувствительных десен и зубов. Содержание фтора или гидроксиапатита должно быть не менее 950 ppm. Используйте для ухода дополнительно ополаскиватель для полости рта.

Какие пасты использовать для устранения неприятного запаха изо рта

Причин неприятного запаха изо рта или как его называют галитозом может быть много. Это может быть плохая гигиена, кариес, воспаление десен, курение. Галитоз может быть связан с заболеваниями ЖКТ, органов дыхания и почек, сахарным диабетом, приемом медицинских препаратов и т.д. Если серьезные причины галитоза исключены, можно справиться с ним и зубной пастой. Выбирайте антибактериальную пасту, в составе должны быть активные компоненты, устраняющие летучие соединения серы. В первую очередь это цинк, только при наличии цинка паста не будет маскировать, а действительно решать проблему неприятного запаха. Неплохо, если в состав пасты будут входить масла эвкалипта и тимола, уголь.

Какие нужны пасты для чувствительной эмали

Для чувствительной эмали выбирайте пасты с гидроксиапатитом, фтором или кальцием в составе. Они укрепят эмаль и снизят ее чувствительность. Чувствительная эмаль требует тщательной и щадящей чистки — любое сильное действие может вызвать боль и ухудшить состояние. Если у вас зубы реагируют на горячую, холодную, острую, вам подойдут низкоабразивные пасты с RDA 20-30.

Как подобрать пасты для чувствительных десен

Для чувствительных деснам требуется комплексный подход. Выбирайте пасты с содержанием хлоргексидина, растительных экстрактов (коры дуба, шалфея, ромашки), аллантоина, эфирных масел (ментола, тимола). К пасте подберите щетку с мягкой щетиной и меняйте ее раз в 3 месяца. Дополните уход ополаскивателем для чувствительных десен. Когда десны сильно кровоточат, на поздних стадиях заболеваний пародонта используют пасты с мощными антисептиками: триклозаном, двуокисью хлора, цинком. Такие пасты помогают устранить неприятный запах, защитить десну от воспаления и замедляют размножение бактерий. Но эти пасты, как и любые антибактериальные средства, уничтожают не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезные. Поэтому их можно использовать курсами не более 2-3 недель, в отдельных случаях – до 1 месяца.

Какие пасты отбеливают зубы

Причинами потемнения эмали могут быть плохая чистка, курение, частое употребление кофе, чая, красного вина и т.д. Потемневшим зубам подойдет паста с отбеливающим эффектом. Сначала налет от красящих продуктов снимите абразивными пастами, а для освбеливания используйте пасты с пероксидами. Пероксид карбамида – самый эффективный отбеливающий компонент. Если вы хотите вернуть природное белье или продлить эффект от профессионального отбеливания, выбирайте пасты с содержанием папаина, бромелаина, пероксида карбамида.

Используйте утром и вечером разные пасты. Например, утром — отбеливающую, вечером — ту, которая восстанавливает и меняйте пасты через некоторое время.

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