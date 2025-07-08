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Как выглядеть младше после сна: косметологи рассказали секреты для женщин старше 40 лет
После 40 лет женщины сталкиваются с разными изменениями во внешности: кожа теряет свою упругость и эластичность, становится сухой. Косметологи поделились простыми лайфгаками, которые помогут выглядеть младше после сна.
Прежде всего, специалисты по уходу за кожей рекомендуют каждый день использовать тканевые маски для дополнительного увлажнения. Оставляйте их на 10–15 минут перед сном, а затем еще в течение нескольких минут проводите массаж лица пальцами. Такое, казалось бы, простое правило поможет улучшить состояние кожи и придать лицу свежий вид.
Специалисты также рекомендуют обратить особое внимание на средства с гиалуроновой кислотой, которые помогут увлажнить лицо. Эта кислота способна содержать в тысячу раз больше воды, чем ее собственный вес. А это предотвращает обезвоживание кожи, поэтому она выглядит более здоровым и молодым.
Эксперты советуют не забывать и о правильном питании. Очень важно после 40 лет увеличить количество овощей и фруктов, которые вы употребляете в течение дня. В них содержатся витамины и антиоксиданты, необходимые для здоровья кожи. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидробаланс кожи (1,5-2 л в день).
Вред вашей коже наносит и свет от экранов смартфонов и других гаджетов. Специалисты советуют поменьше времени проводить за ними, а читать книги, прослушивать музыку и медитировать. Это поможет расслабиться перед сном, сохранить молодость кожи подольше, избежать вредного воздействия излучения.
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