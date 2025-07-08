Что сделать, чтобы выглядеть моложе 40-летней женщине после сна / © Unsplash

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Прежде всего, специалисты по уходу за кожей рекомендуют каждый день использовать тканевые маски для дополнительного увлажнения. Оставляйте их на 10–15 минут перед сном, а затем еще в течение нескольких минут проводите массаж лица пальцами. Такое, казалось бы, простое правило поможет улучшить состояние кожи и придать лицу свежий вид.

Специалисты также рекомендуют обратить особое внимание на средства с гиалуроновой кислотой, которые помогут увлажнить лицо. Эта кислота способна содержать в тысячу раз больше воды, чем ее собственный вес. А это предотвращает обезвоживание кожи, поэтому она выглядит более здоровым и молодым.

Эксперты советуют не забывать и о правильном питании. Очень важно после 40 лет увеличить количество овощей и фруктов, которые вы употребляете в течение дня. В них содержатся витамины и антиоксиданты, необходимые для здоровья кожи. Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидробаланс кожи (1,5-2 л в день).

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Вред вашей коже наносит и свет от экранов смартфонов и других гаджетов. Специалисты советуют поменьше времени проводить за ними, а читать книги, прослушивать музыку и медитировать. Это поможет расслабиться перед сном, сохранить молодость кожи подольше, избежать вредного воздействия излучения.

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