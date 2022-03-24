Как вывести пырей: шесть эффективных способов

Для дачников сорняк – это всегда большая проблема. Среди быстро разрастающихся сорняков, пырей, наверное, занимает первое место. Выделяется он своей живучестью, способен быстро приспосабливаться к любым условиям и может похвастаться засухо- и морозостойкостью. Даже короткий отрезок корня пырея может вырасти в полноценное мощное растение. ТСН.ua собрал эффективные методы борьбы с пыреем.

Проблема усугубляется тем, что не каждый дачник готов утопить свой огород в химии ради того, чтобы вывести сорняк. Как избавиться от пырея без химической обработки – читайте в материале ТСН.ua.

Несмотря на все сложности в борьбе с пыреем, даже у него есть слабые стороны. Этот сорняк требователен к освещению и не переносит затенения. Кроме этого, некоторые сидеральные культуры способные вытеснять пырей с участка. К ним относятся, например, рожь озимая, овес, пшеница, из бобовых: люпин, пеленка, клевер. Конечно же, существуют и химические препараты способные бороться с пыреем, но вопрос безопасности таких веществ – дискуссионный.

Как избавиться от пырея на даче, на земельном участке

Чаще используют ручной способ борьбы с пыреем. На небольшом участке бороться с пыреем вручную еще можно, но на большем участке для этого придется затратить много сил и времени. Зато, такой способ наиболее экологичен и прост в понимании. Главное – пользоваться не лопатой, а вилами, чтобы не повредить корни при обработке почвы. Глубина обработки должна быть не больше 20 см.

Еще один способ – измельчение корневища пырея. При этом способе корневище измельчается на мелкие части при неглубокой вспашке мотоблоком или мотокультиватором. Глубина такой вспашки – до 20 см. Такая обработка стимулирует пробуждение молодых почек, которые потом будет легче вытаскивать из земли. Именно поэтому, как только над землей будут появляться новые зеленые побеги – их необходимо вытаскивать, пока они не нарастили разветвленную корневую систему, как у «взрослых» растений. Этот способ тоже трудоемок, и, самое главное, разрушает структуру почвы, является губительным для подземных микроорганизмов обогащающих почву. Это не самый лучший метод для сторонников органического земледелия. Однако, этот способ можно смягчить, высадив сразу после обработки недружественные к пырею растения-сидераты. Сажать их необходимо плотно и не затягивая со временем после вспашки. Это поможет оздоровить почву, создать затенение для пырея и, в целом, оздоровить землю.

Еще одна технология для уменьшения роста этого сорняка такова: нужно подрезать пырей раз в 20 дней по три-четыре раза. Это делается для того, чтобы растение не разрасталось. Важно не давать вьюнку вырастать выше 10-15 см. Смысл заключается в том, что для пырея есть закономерность – чем гуще зеленый чуб, тем крепче корни под землей.

Пырей не переносит затенения, поэтому для борьбы с ним подойдет и следующий способ – участок с пыреем весной застилается картоном или черной пленкой и оставляется на лето. Так можно избавиться и от порослей и корней.

На небольшом участке можно использовать мульчирование – покрытие грунта мульчей, или плоскорез.

Кроме этого, рекомендуется высадить вместе с пыреем на одном участке сидеральную культуру, например, гречку. После того как они сойдут, следует их скосить, но с участка не убирать. Также, следует смешать скошенные растения с горчицей, рапсом, овсом. Можно использовать и другие сидераты – растения, выращиваемые для обогащения почвы азотом и предотвращения роста сорняков. Потом почву следует увлажнить и оставить до осени. Когда придет осень, землю на участке следует перекопать. Все это делается не только для уничтожения пырея у вас на огороде, но и для рыхления почвы.

В общем, существует множество способов борьбы с пыреем. Большинство из них, особенно, так называемые, «народные способы» – очень трудоемки. Выбирать из разнообразия способов необходимо исходя из индивидуальных условий: размеров участка, наличия времени и личных предпочтений.

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