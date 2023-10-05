Как за 1 ночь избавиться от темных кругов под глазами: на домашние патчи нужен только один ингредиент

Когда завтра важно событие, а круги под глазами выдают усталость, тогда спасет ситуацию домашнее средство. Конечно, когда есть патчи для глаз, можно воспользоваться ими, а если нет, то не беда. Самостоятельно приготовленное косметическое средство ничем не хуже и отлично справится с темными кругами вокруг глаз.

Как избавиться от синяков под глазами с помощью подручных средств

Чтобы сделать чудо-патчи, нужны составляющие, которые вы найдете у себя в хозяйстве, и копеечное средство, которое можно купить в любой аптеке. Для косметических домашних патчей вокруг глаз нужен черный чай, можно в пакетиках, ватные диски и касторовое масло.

Как сделать домашние патчи от темных кругов под глазами – пошаговая инструкция:

нанесите под глаза касторовое масло;

разрежьте пополам 2 ватных диска;

смочите ватные диски в крепкой заварке из черного чая;

приложите теплые патчи поверх касторового масла на 25 минут;

процедуру следует провести за 2-3 часа до сна, чтобы к утру синяки под глазами исчезли.

Как это работает? Рицинолевая кислота, содержащаяся в касторовом масле – это мощное средство для регенерации и восстановления кожи. Также эта кислота усиливает способность других ингредиентов работать по полной. В частности, помогает антиоксидантам из черного чая быстрее проникнуть в кожу и сделать свое дело. Тогда кровообращение в коже нормализуется, а темные круги под глазами исчезают.

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