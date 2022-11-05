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Как защитить кожу от мороза: простые советы

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Как защитить кожу от мороза: простые советы

Фото: УНИАН

Если вам кажется, что так далеко до зимы и до морозов, то напомним, что мы живем в стране, где до сих пор зима и уже скоро снова зима.

Поэтому будем готовиться к морозу, – об этом пишет uahealth в Instagram.

Как защитить кожу от мороза?

  • Присмотритесь хороший зимний колд-крем

Во время мороза такой крем можно использовать вместо основания под макияж. Важно чтобы бренд был проверенным, а консистенция средства плотная и жирная. Зима – время отказаться от легких увлажняющих летних средств, потому что они содержат много воды и микроэлементов, которые замерзают на морозе.

  • Наносить крем нужно за час до выхода на мороз

За это время косметические средства тщательно впитаются и начнут свою защитную работу против мороза.

  • Шапка и варежки – must!

Закрывайте открытые участки кожи и не забывайте о шапке. Кожу головы особенно нужно защищать тем, у кого сильно выпадают волосы.

  • SPF никто не отменял.

Вредные для кожи ультрафиолетовые лучи солнце излучают и зимой. Уровень SPF-40 или SPF-50 не нужен, а вот крем из SPF-10 пригодится!

  • С горячим душем осторожнее

В холодное время года так хочется подольше постоять под горячим душем. Однако продолжительный горячий душ совсем не полезен для кожи. Высокие температуры приводят к расширению кровеносных сосудов и, как следствие, к чрезмерному испарению влаги через кожу.

  • Не забывайте о губах

Кожа губ нежная и тоненькая, поэтому зимой выходить на улицу без гигиенической помады – просто преступление против себя!

  • Познакомься – аллергия на холод!

У многих аллергия на холод проявляется так: очаги воспаления на лице, сыпь, зуд, пятна и т.д. Нашли похожие симптомы? Нет – самолечению, бегом к дерматологу.

Общие рекомендации для здоровой кожи

Они действуют вне сезонов:

  1. Пить достаточно воды.
  2. Следить, чтобы в помещении было прохладно и влажно.
  3. Сбалансированно питаться.
  4. Есть меньше сладкого.
  5. Нежно чистить и тщательно смывать макияж.

Напомним, что ранее мы писали о десяти основных правилах идеальной кожи, которые многие нарушают.

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Дата публикации
Просмотры
89
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