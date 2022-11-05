Как защитить кожу от мороза: простые советы

Если вам кажется, что так далеко до зимы и до морозов, то напомним, что мы живем в стране, где до сих пор зима и уже скоро снова зима.
Поэтому будем готовиться к морозу, – об этом пишет uahealth в Instagram.
Как защитить кожу от мороза?
- Присмотритесь хороший зимний колд-крем
Во время мороза такой крем можно использовать вместо основания под макияж. Важно чтобы бренд был проверенным, а консистенция средства плотная и жирная. Зима – время отказаться от легких увлажняющих летних средств, потому что они содержат много воды и микроэлементов, которые замерзают на морозе.
- Наносить крем нужно за час до выхода на мороз
За это время косметические средства тщательно впитаются и начнут свою защитную работу против мороза.
- Шапка и варежки – must!
Закрывайте открытые участки кожи и не забывайте о шапке. Кожу головы особенно нужно защищать тем, у кого сильно выпадают волосы.
- SPF никто не отменял.
Вредные для кожи ультрафиолетовые лучи солнце излучают и зимой. Уровень SPF-40 или SPF-50 не нужен, а вот крем из SPF-10 пригодится!
- С горячим душем осторожнее
В холодное время года так хочется подольше постоять под горячим душем. Однако продолжительный горячий душ совсем не полезен для кожи. Высокие температуры приводят к расширению кровеносных сосудов и, как следствие, к чрезмерному испарению влаги через кожу.
- Не забывайте о губах
Кожа губ нежная и тоненькая, поэтому зимой выходить на улицу без гигиенической помады – просто преступление против себя!
- Познакомься – аллергия на холод!
У многих аллергия на холод проявляется так: очаги воспаления на лице, сыпь, зуд, пятна и т.д. Нашли похожие симптомы? Нет – самолечению, бегом к дерматологу.
Общие рекомендации для здоровой кожи
Они действуют вне сезонов:
- Пить достаточно воды.
- Следить, чтобы в помещении было прохладно и влажно.
- Сбалансированно питаться.
- Есть меньше сладкого.
- Нежно чистить и тщательно смывать макияж.
Напомним, что ранее мы писали о десяти основных правилах идеальной кожи, которые многие нарушают.
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