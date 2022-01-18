Как защитить свою печень: диетологи предоставили надежные способы

Позаботьтесь о своей печени.

Все, что вы едите или пьете, даже вдыхаемый сигаретный дым, поглощает ваша печень – перерабатывает и подвергает детоксикации.

Ваша печень – это ваша рабочая лошадка, поэтому так важно поддерживать ее здоровье. Если этот орган не работает правильно, токсины и другие вещества вредят клеткам, увеличивая риск таких заболеваний, как диабет, сердечные недуги, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и рак.

Знание того, что все, что попадает в кровоток, влияет на печень, должно побуждать вас быть более осмотрительными с тем, что вы употребляете.

Уменьшите употребление алкоголя

"Нет такого алкогольного напитка, который легче усваивается вашей печенью, потому что основным ингредиентом, влияющим на нее, является этанол, который присутствует во всех типах спиртного", – говорит зарегистрированный врач-диетолог Сьюзан Келли.

Любой алкоголь влияет на печень, но чрезмерное его употребление перегружает орган и повреждает его клетки.

Специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний определили: пьянством считается потребление четырех и более бокалов за один раз для женщин и пяти для мужчин.

Меньше фруктозы

Алкоголь оказывает большое влияние на вашу печень, но сахар не менее вреден.

"Я считаю его одним из самых ядовитых веществ для нашей пищеварительной системы", - говорит диетолог.

Худшим сахаром для печени является фруктоза – не та фруктоза, которую вы получаете, употребляя в пищу цельные фрукты, содержащие полезную клетчатку, а фруктоза, добавляемая в продукты и напитки, а именно сиропы с высоким ее содержанием.

Исследования показывают, что, например, кукурузный, используемый для подслащивания газированных напитков, конфет, хлебобулочных изделий, хлопьев и других продуктов, может увеличить риск неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП).

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Кофе не исключайте

Некоторые исследования показывают, что кофе может защитить вашу печень от повреждения. Кажется, здоровье печени не имеет ничего общего с кофеином. Но ученые считают, что антиоксиданты и другие противовоспалительные соединения в кофе снижают риск цирроза. Клинические данные также показывают, что регулярное употребление кофе обеспечивает защитный эффект против неалкогольной жировой болезни печени.

Чай также

Если вы не пьете кофе, выбирайте чай. Небольшое исследование в Международном журнале молекулярной медицины показало, что у людей, страдающих неалкогольной жировой болезнью печени, после ежедневного потребления зеленого чая с высоким содержанием мощных антиоксидантов, называемых катехинами, уменьшились жировые отложения в печени и улучшились результаты анализов печеночных ферментов.

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Орехи помогают печени функционировать должным образом

Согласно исследованию BMJ Open, регулярное употребление орехов снижает риск неалкогольной жировой болезни печени. Некоторые учёные предполагают, что антиоксиданты, клетчатка, белок и фитостеролы в орехах защищают орган от ожирения.

"Клетчатка в орехах, бобах, цельном зерне, фруктах и овощах помогает печени функционировать должным образом, в том числе благодаря ее роли в детоксикации", – говорит врач-диетолог Лаура По Метес.

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Выбирайте жирную рыбу

Мета-анализ 10 рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в Gastroenterology in Research and Practice, показывает, что полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) в омега-3, содержащиеся в жирной рыбе, могут стать новым способом лечения неалкогольной жировой болезни печени.

В исследовании был отмечен дефицит ПНЖК у людей с заболеванием печени и оказалось, что добавление омега-3 жирных кислот к диете не только уменьшило накопление жира в печени у пациентов, но и помогло людям с неалкогольным стеатогепатитом.