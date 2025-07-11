Как уснуть в жару

Закройте окна. Да, все правильно — не открывайте, а закрывайте окна. Именно закрытые окна и шторы помогут сохранить свежий воздух и комфортную температуру в комнате.

Уложите постель в холодильник, лучше в морозильную камеру на несколько минут перед тем, как ложиться спать.

Возьмите грелку, заполните ее прохладной водой, заморозьте ее, затем возьмите в постель.

Используйте хлопчатобумажную и льняную ткань, пользуйтесь хлопковыми пижамами и хлопковой постелью. Этот материал больше всего «дышит».

Попробуйте спать на полу — там гораздо прохладнее.

Спите в мокрых носках или даже во влажной футболке.

Занимайтесь спортом с утра, а не вечером, чтобы перед сном тело лишний раз не нагревалось.

Чтобы снизить температуру тела, принимайте вечером теплый душ. Если мыться в холодной воде, тело отреагирует на внезапные изменения температуры, выделяя тепло.

Если есть вентилятор, поместите емкость со льдом перед вентилятором, чтобы в комнате охладить воздух.

Перед сном выключите все электрические приборы в спальне — от розеток идет тепло.

Пейте много воды в течение дня, но не употребляйте ее на ночь, чтобы сон не прерывался походами в туалет.

Перед тем как ложиться в постель, смочите запястья и ноги холодной водой.

Откажитесь от алкоголя и белковой еды перед сном. Алкоголь на ночь приводит к обезвоживанию организма, белковые продукты ускоряют метаболизм, что может способствовать повышению температуры тела.

Спать с кем-то рядом летом — это не так комфортно, как зимой. Одинокий сон жаркой ночи — гораздо более надежный способ выспаться.

На ужин, по меньшей мере, за три часа до сна, можно есть острую пищу — она усиливает потливость, и это охлаждает тело.