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ТСН в социальных сетях

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Полезные статьи
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Как заснуть в нестерпимую жару: полезные лайфгаки

Наверное, этим летом особенно плохо спится ночью из-за жары и духоты. Хочется засунуть голову в холодильник. Но это не обязательно делать. Потому что есть много полезных лайфгаков, которые помогут уснуть.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Как заснуть в жару

Как уснуть в жару

  1. Закройте окна. Да, все правильно — не открывайте, а закрывайте окна. Именно закрытые окна и шторы помогут сохранить свежий воздух и комфортную температуру в комнате.

  2. Уложите постель в холодильник, лучше в морозильную камеру на несколько минут перед тем, как ложиться спать.

  3. Возьмите грелку, заполните ее прохладной водой, заморозьте ее, затем возьмите в постель.

  4. Используйте хлопчатобумажную и льняную ткань, пользуйтесь хлопковыми пижамами и хлопковой постелью. Этот материал больше всего «дышит».

  5. Попробуйте спать на полу — там гораздо прохладнее.

  6. Спите в мокрых носках или даже во влажной футболке.

  7. Занимайтесь спортом с утра, а не вечером, чтобы перед сном тело лишний раз не нагревалось.

  8. Чтобы снизить температуру тела, принимайте вечером теплый душ. Если мыться в холодной воде, тело отреагирует на внезапные изменения температуры, выделяя тепло.

  9. Если есть вентилятор, поместите емкость со льдом перед вентилятором, чтобы в комнате охладить воздух.

  10. Перед сном выключите все электрические приборы в спальне — от розеток идет тепло.

  11. Пейте много воды в течение дня, но не употребляйте ее на ночь, чтобы сон не прерывался походами в туалет.

  12. Перед тем как ложиться в постель, смочите запястья и ноги холодной водой.

  13. Откажитесь от алкоголя и белковой еды перед сном. Алкоголь на ночь приводит к обезвоживанию организма, белковые продукты ускоряют метаболизм, что может способствовать повышению температуры тела.

  14. Спать с кем-то рядом летом — это не так комфортно, как зимой. Одинокий сон жаркой ночи — гораздо более надежный способ выспаться.

  15. На ужин, по меньшей мере, за три часа до сна, можно есть острую пищу — она усиливает потливость, и это охлаждает тело.

  16. Сделайте себе холодный компресс и положите его на лоб, чтобы поскорее заснуть.

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