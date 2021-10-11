Как женщине выглядеть моложе своих лет: самые простые способы от медиков

Как женщине выглядеть моложе своих лет: самые простые способы от медиков

Как выглядеть моложе без особых хирургических процедур.

Вы не можете повлиять на генетику, но в силах взять под контроль другие факторы, которые помогут вам выглядеть моложе.

Избегайте длительного пребывания на солнце

«Хроническое пребывание на солнце - наиболее распространенный внешний фактор, влияющий на старение кожи», - говорит редактор журнала Best For Nutrition, доктор Рашми Бьякоди.

Утрата коллагена считается характерной чертой стареющей кожи. Морщины и пигментные изменения напрямую связаны с фотостарением.

Рекомендация: единственная стратегия, которая может предотвратить фотостарение, - меньше солнца, даже зимой. Используйте солнцезащитные кремы, чтобы блокировать или уменьшать воздействие УФ-излучения на кожу всякий раз, когда выходите на улицу в солнечный день.

Лучшие солнцезащитные кремы - механические, они содержат цинк и/или диоксид титана и очень эффективно блокируют повреждающие лучи UVA при частом применении.

Найдите способы избавиться от стресса

«Стресс также связан с потенциально вредными раздражителями, заставляющими вас выглядеть старше», - говорит доктор Бьякоди.

Методы расслабления, такие как глубокое дыхание и медитация, могут помочь снять стресс.

Рекомендация: взаимодействие между мыслями, эмоциями и телом давно признано. Сейчас есть методы релаксации, которые помогают снять стресс, снизить кровяное давление. К ним относятся дыхательные упражнения, а также йога, медитация, ароматерапия и гидротерапия.

Высыпайтесь

Здоровые молодые люди спят по 7- 8 часов.

Недавний эксперимент показал, что те, кто спал всю ночь, были оценены, как привлекательные и даже красивые.

Хороший ночной сон полезен не только для тела и ума, но также повышает привлекательность и склонность других людей к общению.

Рекомендация: хороший ночной сон может творить чудеса с вашей молодой внешностью, а поскольку мышцы лица расслабляются во время сна, это также помогает смягчить тонкие морщинки на лице.

Не нарушайте график сна

Вы можете регулировать режим сна - подготовьтесь ко сну с помощью 15-минутной процедуры перед сном - завершите день, убрав гаджеты из спальни.

Рекомендация: подумайте о начале ритуала сна.

"Свернувшись калачиком с книгой, слушая успокаивающую музыку или принимая теплую ванну, каждый вечер делать одно и то же расслабляющее занятие будет сигналом для вашего тела, что пора успокоиться. Однако избегайте просмотра телевизора или ноутбука, планшеты или смартфоны перед тем, как лечь на сено, так как эти действия могут заставить ваш мозг бодрствовать", - говорят эксперты.

Ешьте здоровую пищу

Здоровое питание, особенно диета с высоким содержанием фруктов и овощей. Антиоксиданты, содержащиеся в этих продуктах, могут уменьшить повреждение кожи свободными радикалами и загрязняющими веществами. Попробуйте умерить употребление красного мяса. Средиземноморская диета кажется более здоровой.

Рекомендация: следуйте советам по питанию на сайте «Ешь это, а не то»! чтобы каждый раз делать правильный выбор еды.

Не забывайте увлажнять кожу

Увлажняйте кожу. Сухая кожа выглядит шелушащейся и серой. Используйте увлажняющий крем каждый день, особенно зимой.

Рекомендация: обычно увлажняющий продукт с ретиноидами в сочетании с очищающим средством сохраняет кожу свежей.

Лучший продукт (крем или сывортка) по уходу за кожей, который подходит большинству пациентов, содержит пептиды, стимулирующие стволовые клетки.

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