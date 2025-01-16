Как жир на животе вредит здоровью и почему он появляется

Если лишний вес концентрируется на животе, то высокие шансы, что в его общем объеме много вредного висцерального жира. Жир на животе, как правило, скапливается больше с возрастом (особенно для женщин), и это не только неприятность, но и влияние на наше здоровье. Но действительно вредным может быть жир на животе, которого вы не видите.

Об этом пишет Yahoo.

Подкожный жир

Большинство жира (90%) – это подкожный жир, который является слоем жира, наиболее близким к коже. Поскольку он сохраняется под кожей, вы можете легко понять, сколько у вас подкожного жира, нажав эту область.

Линда Ван Горн, профессор профилактической медицины и руководитель отдела питания в Северо-западном университете Фейнбергской школы медицины, говорит: "Хотя подкожный жир действует как защитный слой, чрезмерный жир более 30 индекса массы тела (ИМТ) является ожирением. Это считается фактором риска кардиометаболических заболеваний, в частности диабета второго типа, гипертонии и некоторых форм рака".

Висцеральный жир

Висцеральный жир – это тип жира, накапливающийся в брюшной полости. Он расположен рядом с несколькими жизненно важными органами – печени, желудка и кишечника.

Висцеральный жир иногда называют активным жиром, потому что он может активно влиять на органы и увеличивать риск появления серьезных проблем со здоровьем, говорят эксперты.

Осложнения, которые могут вызвать жир на животе

Висцеральный жир может очень быстро привести к проблемам со здоровьем. Может повыситься резистентность к инсулину, даже у тех людей, у которых никогда не было диабета или преддиабетического состояния.

Исследования показали возможную связь между инсулинорезистентностью и белком, который связывает ретинол и снижает чувствительность к инсулину. А производит этот белок именно висцеральный жир.

Жировая ткань в брюшной полости может быстро привести к постоянному повышению кровяного давления.

Как избежать накопления жира

Здоровое питание. Ограничьте потребление сахара и продуктов с высоким содержанием насыщенных или трансжиров, таких как жареная пища, обработанное мясо и выпечка. Старайтесь отказаться от сладких напитков, газированных напитков, связанных с повышенным риском висцерального жира.

Физическая активность. Сочетайте аэробные упражнения с силовыми упражнениями.

Много отдыхайте. Исследования показывают, что недостаточный сон может способствовать увеличению висцерального жира, поэтому убедитесь, что вы спите не менее 7 часов ночью.

Ранее мы писали, как улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

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