Какао против вреда сидячего образа жизни: как напиток оберегает ваши сосуды — новое исследование

Команда ученых из Бирмингемского университета впервые показала, что содержащиеся в какао флаванолы — природные антиоксиданты способны нейтрализовать вредное влияние сидящего образа жизни на кровеносную систему, сообщает New Atlas.

В исследовании приняли участие 40 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Участников разделили на группы в зависимости от физической подготовки. Половина получала напиток с высоким содержанием флаванолов (695 мг на порцию), другая с минимальным количеством этих соединений (5,6 мг). Затем все участники сидели в течение двух часов.

Состояние сосудов оценивали с помощью ультразвукового теста, измеряющего расширение артерий в ответ на повышенный кровоток. Результаты оказались впечатляющими: у тех, кто выпивал напиток с высоким содержанием флаванолов, кровообращение оставалось стабильным, тогда как участники с низкофлаванальным напитком имели снижение функции сосудов, повышенное диастолическое давление и хуже насыщения мышц кислородом.

Ученые отмечают, что флаванолы содержатся не только в какао, но и в яблоках, ягодах, чае, орехах, красном вине, томатах, персиках и капусте.

“В мире, где сидячий образ жизни становится нормой, потребление продуктов, богатых флаванолами, в сочетании с короткими перерывами на движение, может стать простым и эффективным способом поддержания здоровья сосудов”, — подытожила соавтор исследования Катарина Рендейро.