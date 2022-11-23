Какая часть курицы самая вредная: ни в коем случае не ешьте ее

Курятину одинаково очень любят как последователи здорового образа жизни, так и любители фастфуда. Что полезного в курятине, какие части ее вообще лучше не употреблять – в материале ТСН.ua

За что так любят курятину

Курятина популярна, потому что:

куриное мясо дешевле свинины и говядины,

курятина нежирная (в 100 г мяса только 110 калорий) поэтому ее любят даже и диетологи,

куриное мясо содержит много витаминов и микроэлементов.

Что в курице считается вредным?

Самой вредной частью курицы считается куриная кожа:

в ней нет никаких витаминов,

она содержит высокий уровень холестерина и жира,

в куриной коже могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида.

Поэтому специалисты рекомендуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Далее в рейтинге «вредности» находятся крылья, потому что куриные крылья – это одни кости с кожей. Соответственно, там нет витаминов и полезных элементов.

Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие, потому что у них могут быть такие бактерии, как листерия, плохо поддающаяся термической обработке.

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