Какая часть курицы самая вредная: ни в коем случае не ешьте ее

Курятину одинаково очень любят как последователи здорового образа жизни, так и любители фастфуда. Что полезного в курятине, какие части ее вообще лучше не употреблять – в материале ТСН.ua
За что так любят курятину
Курятина популярна, потому что:
- куриное мясо дешевле свинины и говядины,
- курятина нежирная (в 100 г мяса только 110 калорий) поэтому ее любят даже и диетологи,
- куриное мясо содержит много витаминов и микроэлементов.
Что в курице считается вредным?
Самой вредной частью курицы считается куриная кожа:
- в ней нет никаких витаминов,
- она содержит высокий уровень холестерина и жира,
- в куриной коже могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида.
Поэтому специалисты рекомендуют употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.
Далее в рейтинге «вредности» находятся крылья, потому что куриные крылья – это одни кости с кожей. Соответственно, там нет витаминов и полезных элементов.
Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие, потому что у них могут быть такие бактерии, как листерия, плохо поддающаяся термической обработке.
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