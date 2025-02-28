Какая часть свинины полезнее даже куриной грудки без кожи: запомните раз и навсегда

Существует расхожее мнение, что свинина является вредным продуктом, поскольку содержит значительное количество жира и мало полезных веществ. Многие из-за этого избегают потребления этого мяса, некоторые люди не едят свинины из-за религиозных или личных убеждений.

Однако вопрос о пользе и вреде этого вида мяса вызывает дискуссии среди диетологов — действительно ли говядина является лучшей альтернативой свинине? Тем более можно ли вообще сравнивать свинины мясо с таким диетическим продуктом, как куриная грудка, например? Традиционно, курятина и индюшатина считаются диетическими, говядина – источником железа, то есть тоже полезным, а вот свинину часто относят к вредным продуктам.

Какое мясо является самым постным и полезным, ведь американская кардиологическая ассоциация рекомендует, чтобы постное мясо составляло не менее 85% всего мясного рациона.

Какое мясо самое полезное

Обоснованы ли предубеждения по поводу свинины?

Проведенные учеными из Университета Южной Австралии исследования показали, что регулярное потребление постной свинины не приводит к ожирению и улучшает состав тела. Ученые не обнаружили разницы в индексе массы тела или других маркерах ожирения между потреблением свинины, говядины и курятины. «Не было никакой разницы в индексе массы тела или каком-либо другом маркере ожирения между потреблением свинины, говядины и курицы», — проинтерпретировали результаты эксперимента ученые

Авторы исследования подчеркивают, что в обществе существует предубеждения относительно негативного влияния свинины на здоровье. Однако они утверждают, что их исследование доказывает, что регулярное потребление постной свинины приводит к аналогичным изменениям в составе тела, что и питание говядиной или курятиной. Таким образом, восприятие свинины как мяса наихудшего качества с точки зрения питания следует пересмотреть.

Самая песенная, самая полезная часть свинины

Эксперты утверждают, что как свинина, так и говядина являются ценными источниками полноценного белка, но имеют разный пищевой состав. Кроме того, следует помнить, что пищевая ценность любого мяса может изменяться в зависимости от способа его приготовления.

Калорийность, содержание белка и жира в говядине и свинине зависят от выбора конкретных частей туши. Среди свинины, самым песочным мясом считается свиная вырезка. Она содержит 3,51 г жира/100 г. Кроме того, содержит: 26,17 г белка, 421 мг калия, 57 мг натрия, 1,15 мг железа, 29 мг магния, 6 мг кальция, 0,2 мг цинка, 0,2 мг фосфора, 7432 мг ниацина, 0,387 мг 0,9 739 мг витамина В6.

«Свиная вырезка является одним из самых песенных источников белка и может сравниться с куриной грудкой без кожи, – отмечает диетолог Баннан. — Это отличный выбор для людей, которые следят за употреблением калорий и хотят есть больше белка».

Диетологи утверждают, что свиная вырезка является одним из самых постных источников белка, сравнимого с куриной грудкой без кожи. Она является отличным выбором для тех, кто следит за калорийностью и стремится увеличить потребление белка. Свиная корейка также считается постной, хотя и более жирной. Эксперты советуют выбирать вырезки из филейной части и куски с видимым минимальным жиром.

Однако следует избегать употребления бекона, ветчины и других обработанных мясных продуктов, таких как колбасы и сосиски, поскольку они содержат много насыщенных жиров и соли. Исследования показали, что ежедневное употребление порции обработанного мяса на 42% увеличивает риск ишемической болезни сердца.

При выборе говядины, диетологи рекомендуют отдавать предпочтение нежирным частям, таким как вырезка или корейка, выбирать сорта говядины по степени мраморности, то есть содержанию внутримышечного жира.

Так что лучше свинина или говядина

Свинина и говядина – хорошие источники белка, витаминов B1, B12 и минералов. Оба вида мяса содержат гемовое железо, которое лучше усваивается организмом, чем негемовое железо из растительных продуктов. Однако, говядина содержит больше, чем свинина, железа и витамина B12. Поэтому из-за высокого содержания железа постная говядина может быть особенно полезна для спортсменов, так как способствует транспортировке кислорода во время тренировок.

С другой стороны, свинина является более постным мясом, поэтому свиная вырезка может быть лучшим вариантом для тех, кто стремится похудеть, поскольку она обеспечивает ощущение сытости на более длительное время и содержит меньше калорий. Кроме того, свинина более доступна по цене и проще в приготовлении.

Читайте также: