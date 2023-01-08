Какая диета самая полезная, а какая признана самой плохой: результаты рейтинга диет US News & World Report's

Журнал US News & World Report ежегодно составляет список лучших диет. Какая диета признана лучшей диетой 2023 года и почему, читайте в материале ТСН.ua

В рейтинге диет американского журнала US News & World Report средиземноморская диета шестой год подряд признана лучшей диетой года. Как отмечают эксперты: «Ее можно использовать на любой кухне, в любой стране».

Каждый год на основании ряда факторов журнал US News & World Report составляет список лучших диет. В этом году учитывались такие факторы как насколько вероятно похудеть с помощью той или иной диеты, охватывает ли диета все группы продуктов, легко ли ее соблюдать, требует ли дополнительных витаминов или добавок и есть ли необходимые ингредиенты в магазинах. Учитывая все эти факторы , средиземноморская диета была признана лучшей диетой 2023 года.

Что такое средиземноморская диета

В средиземноморской диете употребляются в основном блюда растительного происхождения, много фруктов, овощей, цельного зерна, семян, орехов и оливкового масла. Рекомендуются, но не много, употреблять масло, сахар, яйца, молочные продукты, птицу или красное мясо. Акцент делается на употреблении рыбы, богатой жирными кислотами омега-3.

Как отмечают эксперты, средиземноморская диета помогает снизить риск диабета, высокого уровня холестерина, деменции, потери памяти, депрессии и рака груди. Она укрепляет кости, поддерживает сердце в хорошем состоянии и продлевает продолжительность жизни.

Средиземноморская диета победила в категории лучших диет для здоровья костей и суставов (в сочетании с диетой DASH), лучших растительных диет, лучших диет для семьи и близких и лучших диет для здорового питания.

Какие еще диеты признаны лучшими

В нынешнем рейтинге проанализированы 24 разные диеты. Пять из рассмотренных – вегетарианская, веганская, скандинавская, азиатская и с низким гликемическим индексом – были включены в другие диеты, в частности средиземноморскую, потому, что каждая из них основана на растительных ингредиентах.

Второе место в рейтинге заняли ex aequo DASH и флекситарианские диеты. Обе диеты подобны средиземноморской, так же как и она в них пропагандируется ограничение обработанных продуктов, широкое использование фруктов, овощей и семян.

Обе похожи на средиземноморский способ питания – стремятся ограничить обработанные продукты и предполагают обильное использование фруктов, овощей и семян. Диета DASH ограничивает потребление соли, а флекситарианская диета (гибкое вегетарианство) позволяет иногда употреблять мясо. Из-за ограничения потребления соли DASH диета признана лучшей диетой для людей с заболеванием сердца.

Какая диета признана самой плохой

Худшей диетой по учитываемым факторам было признано сыроедение. Эта диета подразумевает употребление только необработанных продуктов, сырых, не разогретых. Кроме того, продукты должны быть генетически не модифицированы, растения для пищи выращены без использования удобрений.

Авторы рейтинга пришли к выводу, что из-за большого количества требований соблюдать эту диету очень тяжело. Вызывает беспокойство и безопасность такой диеты для здоровья.

Так же трудно было соблюдать все требования популярной кето-диеты, занявшей 20 место. Но кето-диета признана лучшей диетой, с помощью которой можно быстро похудеть. Однако, по мнению экспертов, такие диеты, помогающие быстро похудеть, не приносят пользы здоровью.

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