Какая диета улучшает зрение: мнение окулиста

Какие продукты есть, чтобы улучшить зрение, читайте в материале ТСН. ua

Хирург-офтальмохирург Шафик Рехман считает, что для здоровья глаз важно есть разноцветные продукты, нужно придерживаться так называемой "диеты светофора". В чем ее суть?

"Чем ярче напиток или тарелка с едой, тем лучше для здоровья глаз", – так кратко объясняет суть этой диеты врач.

К примеру, из красных продуктов для улучшения зрения можно выбрать красные ягоды, помидоры, красный перец, красное мясо, которое в умеренных количествах содержит цинк, лосось.

В этих продуктах много витамина С, имеющего антиоксидантные свойства, который "помогает предотвратить или отсрочить катаракту и возрастную дегенерацию желтого пятна, (ВМД)". глаза».

Возрастная макулярная дегенерация ВМД или возрастная макулярная дегенерация поражает людей в возрасте от 50 до 60 лет. Первым симптомом болезни часто является размытая или искаженная область вашего зрения.

Симптомами ВМД могут быть:

восприятие прямых линий волнистыми или кривыми,

когда объекты выглядят меньше обычного,

цвета кажутся менее яркими, чем раньше,

видение вещей, которых нет (галюцинации).

Из оранжевых и желтых продуктов для зрительной диеты подойдут апельсины, грейпфруты, лимоны, морковь, абрикосы, дыни, сладкий картофель. Эти продукты содержат не только витамин С, но и бета-каротин, улучшающий зрение.

Зеленые продукты — капуста, разнообразные салаты, содержащие зеаксантин и лютеин, помогают улучшить состояние при возрастной дегенерации желтого пятна и замедлить его прогрессирование.

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