Какая еда утоляет голод лучше: Светлана Фус разложила по полочкам калорийные продукты

Еда, которая насыщает лучше.

"Я уверена, что чувство сытости от приема пищи, это тот критерий, на который нужно обращать внимание при составлении своего рациона. Это всегда важно, а сейчас особенно", — написала диетологиня Светлана Фус на своей странице в соцсети.

Если поев, мы долго чувствуем насыщение, то нам меньше хочется перекусывать и думать о еде. В конце концов можно более эффективно регулировать свое питание. Это положительно скажется на нашем здоровье – продолжительное время будет чувство сытости, бодрости и активности. Это тоже побуждает не переедать.

Кроме того, что следует тщательно пережевывать пищу, не отвлекаться во время еды, нужно еще и определить, какие продукты и в каком сочетании лучше вас насыщают. И как показывает практика, определенные продукты, хоть и берутся в одинаковой калорийности, дадут разное чувство сытости. Порция одного продукта хорошо насыщается, довольно долгое время человек может не чувствовать голода. А другой продукт той же калорийностью порции в час может вызвать желание «съесть слона».

"Не буду вдаваться в физиологию этого явления, но обратите внимание на то, что будете есть и когда будет возможность есть в следующий раз", — добавляет врач.

Какая еда дает самое длинное чувство сытости

Содержащая большое количество белка – мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.

Жиры, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде растительного масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.

Пища богата клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание – все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.

Также важен объем порции. Обратите на это внимание. Если вы правильно подобрали продукты для приема пищи, но объем порции мало для вас, вы быстро проголодаетесь. Поэтому не только используйте продукты, придающие чувство сытости, но и учитывайте размер вашей порции.

Еще в 90-х годах был проведен эксперимент – людям давали разные продукты с одинаковой калорийностью и смотрели, как они надолго вызвали сытость. В результате был выведен индекс насыщения. Подтверждено, что продукты с большим содержанием белков, жиров и клетчатки имеют больший индекс насыщения. И хотя индекс насыщения нельзя считать универсальным решением, с помощью продуктов с высоким индексом легче составить меню, чтобы долго и стабильно чувствовать себя сытыми.

На инфографике видно, что порция вареного картофеля дает втрое больше индекс насыщения, чем порция белого хлеба такой же калорийности.

Какая еда лучше утоляет голод?

"Хотя при нынешних обстоятельствах организовать правильно питание бывает сложно, а порой и невозможно. Но питаться нужно обязательно! Старайтесь учитывать особенности своего организма и делайте более здоровый выбор продуктов. Заботьтесь о своем питании, о себе, своих близких и Украине", — добавила Светлана Фус.

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