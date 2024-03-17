Какая каша самая лучшая для женской молодости и красоты

Оказывается, коллаген можно получать не только потребляя добавки или лосось. Источником коллагена в нашем организме может быть и обычная перловая каша. Если перловую кашу потреблять регулярно, кожа, ногти и волосы будут выглядеть здоровыми, утверждают эксперты.

Почему перловку называют "кашей красоты"; польза для женского организма

Как известно, перловка принадлежит к числу здоровых и полезных круп с высокой пищевой ценностью. ⁣Это сытный и низкокалорийный продукт богат белком, клетчаткой, необходимой для нормальной перистальтики кишечника. А еще перловка очень доступна, поэтому ее можно часто употреблять без ущерба для кошелька. Но она не так популярна, как, например, гречка или овсянка. А зря.

Отварную перловку называют кашей красоты, потому что она содержит огромное количество такой аминокислоты, как лизин. вещества, необходимого для выработки коллагена. Именно лизин делает кожу упругой, предотвращает появление морщин, а витамины В и Е в перловке помогают сохранить здоровыми ногти, волосы и кожу.

Кому лучше не есть перловку

Поскольку перловка содержит глютен, ее нельзя употреблять при целиакии. Еще перловая крупа может вызвать чрезмерное газообразование.

Другие крупы для пополнения организма коллагеном

Много лизина содержит гречка, ее также следует выбирать для пополнения организма коллагеном. Кроме витаминов и минералов гречка содержит почти полный профиль аминокислот, больше всего в ней содержится аспарагина, глутамина и глицина. Настоящий источник лизина – это зеленая гречка, в одной порции вареной зеленой гречки содержится десятая часть суточной нормы аминокислоты.

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