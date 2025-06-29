Чтобы не простудиться: врачи назвали минимальную температуру воды в реке, при которой можно купаться

При какой температуре воды можно купаться в водоеме / © unsplash.com

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Многие люди, особенно жители сел и небольших городков, предпочитают отдых на реке. В то же время, важно дождаться, пока вода достаточно прогреется. Ведь как взрослые, так и дети могут быстро подхватить простуду уже после первого погружения. В этой публикации подробно выясним, какой именно должна быть температура воды, чтобы купание было безопасным для здоровья.

Прежде всего, все зависит от индивидуального восприятия: для одних комфортная температура воды — это +27–28 °C, иначе купаться некомфортно, а другие без проблем заходят в воду, которая прогрелась только до +18–20 °C. Поэтому важно прислушиваться к собственному телу и не заставлять себя нырять в прохладную воду, если она кажется вам слишком холодной.

В общем, приятнее всего купаться, когда температура воды колеблется в пределах +22–25 °C. Однако решающим является не только термометр — следует учитывать также погодные условия, наличие солнца, атмосферное давление, глубину водоема и силу волн. Для физически здорового взрослого человека вполне приемлемой считается вода с температурой около +21 °C, однако в ней не следует находиться слишком долго, чтобы не переохладиться.

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Не менее важно помнить: сразу после еды заходить в воду не рекомендуется — стоит дать организму время на пищеварение и подождать по крайней мере два часа. А после купания, особенно если день прохладный, обязательно нужно насухо вытереться и переодеться в сухую одежду. Это поможет избежать переохлаждения и убережет от простуды.