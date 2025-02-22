Какая пища сбивает давление: лучшие продукты, рекомендуемые кардиологами

Высокое давление или гипертония – это состояние, требующее особого внимания и диеты.

Некоторые продукты позволяют контролировать давление и соответственно предотвращать кризисное состояние. Прежде всего речь идет о продуктах, содержащих клетчатку, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты, витамин D и такие важные минералы, такие как кальций, калий и магний. Они оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы и артериальное давление.

Продукты, которые рекомендуют кардилоги добавить в рацион

Йогурт: натуральный или греческий йогурт богат кальцием, магнием и калием — минералы, помогающие поддерживать нормальное давление.

Ягоды: черника и клубника содержат антоцианы, способствующие улучшению состояния сосудов.

Свекла: этот овощ богат нитратами, которые организм превращает в оксид азота, расслабляющий сосуды. Его можно употреблять в салатах, запекать или пить свекольный сок.

Картофель: источник клетчатки, магния и калия, он помогает регулировать водно-солевой баланс и снижает давление.

Зелень: шпинат, капуста и другая листовая зелень содержат нитраты, улучшающие кровообращение. Используйте их в супах, салатах или гарнирах.

Рыба: лосось и скумбрия – источник омега-3 жирных кислот и витамина D, которые полезны для сердца и сосудов.

Цельные зерна: овсянка, киноа и цельнозерновой хлеб насыщены клетчаткой, что снижает уровень плохого холестерина и артериального давления.

Бананы: калий, содержащийся в бананах, выводит излишки натрия и помогает сосудам расслабляться. Полезны также грибы, фасоль и авокадо.

Помидоры: эти овощи содержат много калия и ликопина. Ликопин улучшает упругость сосудов и как следствие нормализует давление. Кроме того, помидоры являются хорошим источником калия.

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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