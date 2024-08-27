Какая польза от абрикосов для мужчин и женщин: сколько можно съедать этих фруктов в день

В следующий раз, когда вам захочется съесть что-нибудь сладкое, возьмите абрикос. Этот фрукт очень сочный и сладкий от природы, но он не только радует наши вкусовые рецепторы. Абрикосы предлагают витамины и минералы, необходимые нашему организму.

Абрикосы пришли к нам из Китая. Они являются разновидностью косточковых фруктов, то есть внутри содержат твердую, как камень, косточку, защищающую семена. О пищевой ценности абрикосов, их пользе и вреде рассказали в издании Shape.

Пищевая ценность абрикосов

Зарегистрированная диетолог Мия Сын сообщает, что абрикосы содержат большое количество каротиноидов – это растительные пигменты, благодаря которым фрукт получил такой ярко-желтый цвет. Каротиноиды дополнительно обладают антиоксидатными свойствами. Наиболее распространенным каротиноидом в абрикосах является бета-каротин (60-70%). Согласно данным Национальной медицинской библиотеки (NLM) бета-каротин в организме может превратиться в витамин А, который полезен здоровью зубов, глаз и кожи.

Дополнительно абрикосы предлагают и другие антиоксиданты, в частности флавоноиды, витамины Е и С. Об этом рассказал зарегистрированный диетолог и основатель Food Jonezi Чармейн Джонс. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), в сочных фруктах также содержится много минералов (магний, кальций, калий) и клетчатки.

В одном сыром абрикосе (35 г) согласно данным из базы USDA содержится:

17 калорий;

<1 грамм белка;

<1 грамм жира;

4 грамма углеводов;

<1 грамм клетчатки;

3 грамма сахара.

Какая польза от абрикоса

Абрикос часто называют "золотым фруктом", ведь содержит много питательных веществ и имеет яркий цвет. Абрикосы очень полезны для нашего организма.

Защищают от хронических заболеваний

Как отмечалось выше, абрикосы содержат каротиноиды, являющиеся антиоксидантами. Зарегистрированная диетолог и основательница MPM Nutrition Марисса Мешулам говорит, что антиоксиданты помогают сохранить клетки здоровыми, нейтрализуют свободные радикалы (они вызывают окислительный стресс, что может вызвать немало хронических заболеваний, в частности, болезни сердца и сосудов, диабет II типа, рак и т.д.).

Флавоноиды и витамины С и Е также обладают антиоксидантными свойствами, поэтому абрикосы следует обязательно добавить в свой рацион.

Помогает здоровому пищеварению

Здоровье кишечника – это еще одно преимущество, которое дает потребление абрикосов. В мякоти и кожице этих фруктов содержится немало клетчатки, которая полезна для работы ЖКТ. Клетчатка растворяется в кишечнике, образуя гелеобразное вещество. А это помогает наладить походы в туалет.

Поддержка здоровья сердца

Чем полезны абрикосы / Фото: Unsplash

Прежде всего, абрикосы богаты калием, который помогает поддерживать сердце. В частности, этот минерал проводит электрические импульсы, способствующие сокращению мышц, а также помогает снизить высокое кровяное давление, что является основным фактором риска развития сердечных заболеваний. Благодаря растворимой клетчатке абрикосы дополнительно помогают снизить высокий уровень холестерина, который также является причиной болезней сердца.

Поддерживает иммунную функцию

Если вы хотите поддержать свой иммунитет, следует обязательно добавить абрикосы в ежедневный рацион. В абрикосах содержится много витаминов Е и С, просто необходимых для нашего иммунитета. В частности, витамин С защищает лейкоциты от окислительного стресса, что гарантирует, что эти клетки будут эффективно уничтожать болезнетворные микробы.

Также витамин С помогает фагоцитам (белым кровяным тельцам) "путешествовать" к месту инфекции, сохраняя ваше здоровье. В то же время витамин Е поддерживает те клетки, которые отвечают за защиту тела от бактерий и вирусов.

Поддержка здоровья глаз

Как мы упоминали ранее, абрикос содержит бета-каротин, который в теле превращается в витамин А, который очень нужен для здорового зрения и даже предотвращает куриную слепоту. Также абрикосы содержат зеаксантин и лютеин. Хотя они не превращаются в витамин А, но все равно оказывают решающее влияние на здоровье глаз. Они защищают сетчатку (ткань вдоль задней стенки глаза). Также эти антиоксиданты защищают глаза от окислительного стресса, поэтому могут снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна и катаракты.

Способствует увлажнению

Оказывается, сельдерей и огурцы – это не единственные продукты, помогающие увлажнить организм. Абрикосы на 86% состоят из воды, то есть выходит на один свежий абрикос 1/8 стакана воды. Эти фрукты могут способствовать вашим потребностям в гидратации, что важно для общего самочувствия.

Потенциальный вред от абрикосов

Возможно, вам придется ограничить употребление абрикосов, если у вас есть гиперкалиемия или высокий уровень калия. Это состояние может препятствовать электролитным сигналам организма, что может привести к нерегулярному сердцебиению. Это заболевание часто связано с хронической болезнью почек, но его также может вызвать сердечная недостаточность.

Потребление абрикосов может еще больше повысить уровень калия, потенциально усложняя самочувствие, вызывая тошноту и слабость.

Еще одно противопоказание – это аллергия на абрикос. Следует действовать с осторожностью, если у вас есть аллергия на сливы, персики, лесные орехи, черешню, киви. Все они имеют общие с абрикосами белки, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Потребление слишком большого количества абрикосов не желательно, если у вас чувствительный кишечник. Это может вызвать проблемы с пищеварением.

Сколько абрикосов можно съедать в день

Женщинам в день диетологи рекомендуют съедать не более 300 г абрикосов, а мужчинам — 400-500 г. Лучше есть их как перекус между приемами пищи, за несколько часов до ужина или после завтрака. Натощак есть абрикосы не стоит, ведь они могут раздражать кишечник.

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