Какая связь между проблемами со сном и риском инсульта: ответ ученых

Хронический дефицит сна – это мощный фактор риска болезней.
Исследование показало, что люди, имеющие проблемы со сном, могут иметь больший риск инсульта. Проблемы включают недосыпание или пересыпание, длинную дневную дрему, плохое качество сна, храп, сопение и апноэ сна, когда нарушается дыхание.
Результаты исследования были опубликованы в журнале "Неврология".
Эксперты говорят, что люди, которые спали более девяти часов или менее пяти часов, имели больший риск инсульта, чем спавшие в среднем семь часов.
Ученые отметили, что их результаты не указывают на то, что проблемы со сном приводят к инсульту, но они показывают связь между ними. Также они добавляют, что эти результаты могут стать поводом для врачей обсуждать риски с людьми, у которых есть проблемы со сном.
Автор исследования Кристин Маккарти из Университета Голвея в Ирландии сказала: "Наши результаты не только свидетельствуют о том, что отдельные проблемы со сном могут увеличивать риск инсульта, но более пяти из этих симптомов могут привести к пятикратному риску инсульта по сравнению с теми. Наши результаты свидетельствуют о том, что проблемы со сном должны стать областью фокуса для профилактики инсульта."
В исследовании принимали участие 4496 человек: 2238, у которых был инсульт, и 2258, у которых его не было.
Исследуемых спрашивали о привычках сна, в частности количество часов сна, качество сна, дневной сон, храп, сопение и проблемы с дыханием во время сна.
В ходе исследования было установлено, что проблемы с дыханием во время сна, в частности храп, сопение и апноэ сна, значительно связаны с инсультом.
После учета других факторов, увеличивающих риск инсульта, таких как курение, физическая активность, депрессия и потребление алкоголя, результаты остались схожими.
Ученые исследовали также влияние дневного сна на риск инсульта.
Они установили, что люди, дремавшие днем дольше, более часа, имели на 88% больше риска инсульта, чем те, кто этого не делал.
Другие выводы свидетельствовали о том, что храпящие люди имели на 91% больше риска инсульта, чем те, кто этого не делал, а люди, которые сопели были почти в три раза в большей опасности.
Люди из апноэ сна имели почти в три раза больше риска получить инсульт, чем те, у кого апноэ не было.
Ранее ученые из США попытались выяснить, как правильно спать, чтобы быть здоровыми.
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