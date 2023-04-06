Какая связь между проблемами со сном и риском инсульта: ответ ученых

Исследование показало, что люди, имеющие проблемы со сном, могут иметь больший риск инсульта. Проблемы включают недосыпание или пересыпание, длинную дневную дрему, плохое качество сна, храп, сопение и апноэ сна, когда нарушается дыхание.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Неврология".

Эксперты говорят, что люди, которые спали более девяти часов или менее пяти часов, имели больший риск инсульта, чем спавшие в среднем семь часов.

Ученые отметили, что их результаты не указывают на то, что проблемы со сном приводят к инсульту, но они показывают связь между ними. Также они добавляют, что эти результаты могут стать поводом для врачей обсуждать риски с людьми, у которых есть проблемы со сном.

Автор исследования Кристин Маккарти из Университета Голвея в Ирландии сказала: "Наши результаты не только свидетельствуют о том, что отдельные проблемы со сном могут увеличивать риск инсульта, но более пяти из этих симптомов могут привести к пятикратному риску инсульта по сравнению с теми. Наши результаты свидетельствуют о том, что проблемы со сном должны стать областью фокуса для профилактики инсульта."

В исследовании принимали участие 4496 человек: 2238, у которых был инсульт, и 2258, у которых его не было.

Исследуемых спрашивали о привычках сна, в частности количество часов сна, качество сна, дневной сон, храп, сопение и проблемы с дыханием во время сна.

В ходе исследования было установлено, что проблемы с дыханием во время сна, в частности храп, сопение и апноэ сна, значительно связаны с инсультом.

После учета других факторов, увеличивающих риск инсульта, таких как курение, физическая активность, депрессия и потребление алкоголя, результаты остались схожими.

Ученые исследовали также влияние дневного сна на риск инсульта.

Они установили, что люди, дремавшие днем дольше, более часа, имели на 88% больше риска инсульта, чем те, кто этого не делал.

Другие выводы свидетельствовали о том, что храпящие люди имели на 91% больше риска инсульта, чем те, кто этого не делал, а люди, которые сопели были почти в три раза в большей опасности.

Люди из апноэ сна имели почти в три раза больше риска получить инсульт, чем те, у кого апноэ не было.

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