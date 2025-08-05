Какая "здоровая" еда на самом деле делает вас старыми — список продуктов

Какая диета может привести к старению / © www.freepik.com/free-photo

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Спрос на так называемые полезные продукты, в частности мясо на растительной основе, безглютеновые батончики, рисовые хлебцы в последние годы буквально взорвался.

Об этом идет речь на dailymail.

«Я работаю персональной тренершей 25 лет — и никогда не ем этот „здоровый“ продукт, ведь он ускоряет старение», — сказала фитнес-тренер и эксперт по здоровью Трейси Камполи.

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После многочисленных тревожных сообщений о вреде чрезмерного потребления обработанного мяса, глютена и очищенных углеводов полки супермаркетов заполнились «растительным мясом», гранолой из орехов и зерновых.

Но, как предостерегает тренер, эти так называемые «здоровые» продукты могут фактически ускорять старение организма, вызывая хроническое воспаление и заметные признаки старения.

По словам Камполи, многие популярные заменители мяса не содержат достаточно белка, зато насыщены дополнительными ингредиентами, такими как растительные масла, соль и стабилизаторы.

Она проанализировала 5 популярных «здоровых продуктов», которые действительно обработаны. И назвала такое мясо одним из самых вредных для здоровья.

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«То, что продукт на растительной основе еще не означает, что он полезен. Всегда читайте этикетки», — предупредила она.

Около 12% людей в Великобритании придерживаются безмясной диеты, в частности из-за опасений болезней сердца и онкологии, связанных с красным мясом.

«Некоторые из „полезных“ альтернатив действительно могут вредить вашей коже и ускорять появление морщин», — говорит Камполи.

Искусственное мясо и старящие масла.

«Вы можете думать: „Я отказываюсь от красного мяса ради сердца, снижения натрия и защиты планеты“ — но вместо этого получите дополнительные морщинки на лице», — говорит тренер.

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Многие популярные бренды в приготовлении растительного мяса используют масла, вызывающие воспаление в организме.

Речь идет о таких маслах, как подсолнечное, рапсовое. Их считают «полезной» альтернативой животным жирам, поскольку они содержат полиненасыщенные жиры.

Но сейчас они стали объектом острых дискуссий.

«Эти масла создают окислительный стресс, ускоряющий старение клеток», — объясняет Камполи.

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Особенно вреден избыток омега-6 жирных кислот, которые разрушают клетки кожи и способствуют образованию морщин.

Соль, отеки и тусклая кожа

Заменители мяса также могут содержать больше соли, чем обычное мясо, чтобы воспроизвести его вкус.

«Это может вызвать вздутие и сделать кожу отечной», — говорит эксперт.

Избыток натрия приводит к обезвоживанию, высокому давлению, риску инсульта и к сухости кожи. А увлажнение изнутри — ключ к молодому облику.

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Другие продукты из списка нежелательных

Среди других так называемых «здоровых» продуктов, которые Камполи не рекомендует:

хлеб из цельнозерновой муки со скрытым сахаром;

гранола;

рисовые хлебцы;

безглютеновые снеки.

«Такие продукты содержат скрытые сахара, которые способствуют гликации — процессу, повреждающему коллаген, вызывает дряблость кожи и заметное старение», — объясняет она.

Новые данные ученых

Исследование в Великобритании показало: люди, питающиеся минимально обработанными продуктами, теряют вдвое больше веса, чем употребляющие ультраобработанные продукты (UPFs).

Также такая диета помогает лучше контролировать голод и снижает риск переедания.

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Впрочем, на давление, пульс, функцию печени или уровень холестерина UPF-диета не оказывала существенного влияния.

Ученые отмечают: не все ультраобработанные продукты однозначно вредны, но многие из них следует ограничивать.

Заметим, что эта статья носит исключительно информационный характер и не является призывом к каким-либо действиям или рекомендациям по лечению.

Напомним, врачи также назвали опасную пищу, от которой следует отказаться в первую очередь.

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