Какие бывают соски: что считается нормой

Все формы, типы, цвета сосков – нормальные: самое главное, чтобы они были здоровы.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Интересные факты о женских сосках:

Ученые считают, что идеальный цвет помады – цвет вашего соска. Да, можете идти выбирать свой идеальный тон. Соски по своей природе не должны быть идентичными, как и сама грудь Небольшие прыщики на ареолах – это ок. Третий сосок действительно существует.

Типы сосков:

Выпуклые, что при стимуляции или холоде увеличиваются в размере, ареол немного приподнят.

Плоские, которым характерно "сливаться" с ареолом — и это тоже ок.

Припухлые имеют вид небольшого бугорка.

Вовлечены. От этого и название – втягивающееся внутрь.

Односторонние вовлечены: один сосок выпуклый, второй — втянутый, но если такие изменения произошли недавно, то лучше проконсультироваться у врача.

Холмистые. Очень распространенный тип, на ареоле расположены маленькие бугорки.

Мохнатые.

Но все они считаются нормальными

Цвета сосков

Различные цвета помад, как и сосков – это тоже нормально.

Соски могут быть разного цвета: от нежно-розовых до темно-коричневых. Почему? На это влияет меланин – пигмент, отвечающий за цвет волос, кожи, глаз и т.д. У темнокожих или брюнеток вы вряд ли увидите розовые соски и ареолы, а у блондинок и обладательниц беленькой кожи – темно-коричневые. В природе все взаимосвязано, ее красота – индивидуальность и особенность, как и твоя!

Что не является нормой:

изменение цвета, размера, фактуры соска и груди;

деформация соска;

зуд.

Напомним, что ранее ученые объяснили, зачем мужчинам соски.

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