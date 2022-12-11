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Какие бывают соски: что считается нормой

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
353
Время на прочтение
2 мин
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Какие бывают соски: что считается нормой

Фото: ТСН.ua

Все формы, типы, цвета сосков – нормальные: самое главное, чтобы они были здоровы.

Об этом пишет uahealth в Instagram.

Интересные факты о женских сосках:

  1. Ученые считают, что идеальный цвет помады – цвет вашего соска. Да, можете идти выбирать свой идеальный тон.
  2. Соски по своей природе не должны быть идентичными, как и сама грудь
  3. Небольшие прыщики на ареолах – это ок.
  4. Третий сосок действительно существует.

Типы сосков:

  • Выпуклые, что при стимуляции или холоде увеличиваются в размере, ареол немного приподнят.

  • Плоские, которым характерно "сливаться" с ареолом — и это тоже ок.

  • Припухлые имеют вид небольшого бугорка.

  • Вовлечены. От этого и название – втягивающееся внутрь.

  • Односторонние вовлечены: один сосок выпуклый, второй — втянутый, но если такие изменения произошли недавно, то лучше проконсультироваться у врача.

  • Холмистые. Очень распространенный тип, на ареоле расположены маленькие бугорки.

  • Мохнатые.

Но все они считаются нормальными

Цвета сосков

Различные цвета помад, как и сосков – это тоже нормально.

Соски могут быть разного цвета: от нежно-розовых до темно-коричневых. Почему? На это влияет меланин – пигмент, отвечающий за цвет волос, кожи, глаз и т.д. У темнокожих или брюнеток вы вряд ли увидите розовые соски и ареолы, а у блондинок и обладательниц беленькой кожи – темно-коричневые. В природе все взаимосвязано, ее красота – индивидуальность и особенность, как и твоя!

Что не является нормой:

  • изменение цвета, размера, фактуры соска и груди;

  • деформация соска;

  • зуд.

Напомним, что ранее ученые объяснили, зачем мужчинам соски.

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Дата публикации
Просмотры
353
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