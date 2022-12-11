Какие бывают соски: что считается нормой

Все формы, типы, цвета сосков – нормальные: самое главное, чтобы они были здоровы.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
Интересные факты о женских сосках:
- Ученые считают, что идеальный цвет помады – цвет вашего соска. Да, можете идти выбирать свой идеальный тон.
- Соски по своей природе не должны быть идентичными, как и сама грудь
- Небольшие прыщики на ареолах – это ок.
- Третий сосок действительно существует.
Типы сосков:
- Выпуклые, что при стимуляции или холоде увеличиваются в размере, ареол немного приподнят.
-
Плоские, которым характерно "сливаться" с ареолом — и это тоже ок.
-
Припухлые имеют вид небольшого бугорка.
-
Вовлечены. От этого и название – втягивающееся внутрь.
-
Односторонние вовлечены: один сосок выпуклый, второй — втянутый, но если такие изменения произошли недавно, то лучше проконсультироваться у врача.
-
Холмистые. Очень распространенный тип, на ареоле расположены маленькие бугорки.
-
Мохнатые.
Но все они считаются нормальными
Цвета сосков
Различные цвета помад, как и сосков – это тоже нормально.
Соски могут быть разного цвета: от нежно-розовых до темно-коричневых. Почему? На это влияет меланин – пигмент, отвечающий за цвет волос, кожи, глаз и т.д. У темнокожих или брюнеток вы вряд ли увидите розовые соски и ареолы, а у блондинок и обладательниц беленькой кожи – темно-коричневые. В природе все взаимосвязано, ее красота – индивидуальность и особенность, как и твоя!
Что не является нормой:
-
изменение цвета, размера, фактуры соска и груди;
-
деформация соска;
-
зуд.
Напомним, что ранее ученые объяснили, зачем мужчинам соски.
Читайте также:
- В белой водолазке и клетчатой юбке: Аманда Голден блеснула сосками по дороге на работу
- В красном прозрачном платье: испанская трансгендерная актриса сверкнула сосками на западе в Мадриде
- В питоновой юбке и без бюстгальтера: Эшли Робертс снова сверкнула сосками на улицах Лондона