Какие доступные продукты против старения работают не хуже дорогих способов продления жизни

Среди тех, кто хочет долго жить и имеет достаточно денег для этого популярны швейцарские методы лечения стволовыми клетками, инъекции желтой молодой плазмы, портативные гипербарические кислородные камеры и т.д. Есть много способов потратить кучу денег, чтобы жить долго.

Но все эти дорогостоящие и потенциально рискованные методы борьбы за долголетие можно заменить простой, дешевой пищей, которая поможет прожить долго.

Эксперты назвали продукты, однозначно способствующие долголетию и находящиеся рядом.

Какие продукты помогут сохранить молодость и здоровье

Брокколи обладает антивозрастным эффектом. Наверное, все знают, что нитраты, которые содержат многие продукты, превращаясь в токсические нитрозамины в нашем организме, могут повредить ДНК и способствовать росту опухолей, таким образом вызвать рак. Но мало кто знает, что нитраты, содержащиеся в брокколи, полезны для здорового старения. А все потому, что, когда мы едим богатые нитратами овощи, такие как брокколи, наш организм производит оксид азота, который способствует более эффективному перемещению кислорода и питательных веществ по всему телу.

Если вы не любите брокколи, другие листовые овощи, например капуста, шпинат или рукола, а также свекла, морковь и сырая цветная капуста также содержат достаточно оксида азота, поэтому могут заменить этот овощ.

Мощным антиоксидантом является глутатион, который противодействует стрессу, который наше тело испытывает каждый день, помогая предотвратить рак и поддерживать прочность нашей иммунной системы. Наш организм самостоятельно производит глутатион, но по мере старения уровень глутатиона в крови снижается, подвергая нас риску развития новых заболеваний. А разнообразные антиоксидантные добавки, обещающие повысить уровень глутатиона, как правило, не очень хорошо работают и могут даже нанести определенный вред. Ряд исследований, опубликованных в 2014 и 2015 годах показал, что такие антиоксидантные добавки, как таблетки глутатиона, могут даже способствовать повышению риска рака как у мышей, так и у людей.

В то время как такие продукты спаржа, авокадо, зеленая фасоль и шпинат являются дешевым и простым способом увеличить запасы глутатиона в организме.

Считается, что морковь , сырая петрушка, листовая зелень и кабачки, тыква способствуют здоровому старению, отчасти благодаря тем химическим веществам, которые отвечают за их яркие цвета. Мало того, что эти овощи прекрасно подходят для здоровья глаз, они богаты каротиноидами, которые имеют значение для снижения угрозы появления рака, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции. Не зря диеты долгожителей, живущих в Лома-Линда (Калифорния), Окинава (Япония) и в других известных "голубых зонах" по всему миру богаты каротиноидами.

Итак, те, кто мечтает прожить долго и сохранить здоровье, по мнению мировых специалистов диетологов, должны включить в свой рацион:

брокколи,

шпинат

рукколу

свекла

морковь

сырую цветную капусту

спаржу

авокадо

зеленую фасоль

морковь,

петрушку,

листовую зелень

кабачки,

тыква

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