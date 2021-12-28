Какие факторы приводят к осложнениям от COVID

Убедитесь, что вы защищены от вируса.

Через два года после пандемии COVID-19 многие вопросы о нем остаются открытыми. Но кое-что уже научно доказали. К примеру, известны условия, при которых возрастает вероятность осложнений от COVID.

Расстройство сна

Согласно исследованию, опубликованному в прошлом месяце в JAMA Network Open, наличие такого расстройства сна, как апноэ, увеличивает риск тяжелой формы COVID-19, включая госпитализацию и даже летальный исход, на 31%. Эксперты предполагают, что поскольку апноэ во сне уменьшает количество кислорода в легких (состояние называется гипоксией), оно может вызвать воспаление и другие повреждения.

Избыточный вес

С первых дней пандемии врачи заметили, что ожирение является основным фактором тяжелого течения COVID и даже смерти от него. Недавнее исследование пролило потенциальный свет на то, почему COVID поражает жировые клетки, а также определенные иммунные клетки в жировой ткани. Это может вызвать чрезмерную иммунную реакцию (известную как цитокиновый шторм, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию), которая повреждает органы и может привести к летальному исходу. Чем больше вес, тем выше вероятность этого осложнения.

Сахарный диабет

«Люди с сахарным диабетом чаще испытывают серьезные симптомы и осложнения при заражении любым вирусом, с коронавирусом так же», – говорят американские эпидемиологи. Они отметили, что риск серьезных заболеваний ниже, если сахарный диабет хорошо контролируется.

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Метаболический синдром

Новое исследование, в котором приняло участие более 29 тыс. человек, госпитализированных с COVID, показало, что метаболический синдром повышает риск серьезных проблем с дыханием. Метаболический синдром – это группа состояний, включающих высокое кровяное давление, избыточный вес, высокий уровень сахара в крови и высокий уровень холестерина. Хроническое воспалительное состояние связано с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта.

Отсутствие вакцинации

Департамент здравоохранения Аризоны обнаружил, что жители штата, которые не были полностью вакцинированы против COVID-19, имели почти в четыре раза более высокий риск получить положительный результат и в 15 раз выше риск умереть, чем вакцинированные пациенты.

Вакцины — самый безопасный и эффективный инструмент для предотвращения случаев и смертей от COVID-19.

Эти данные подтверждает общенациональная статистика, опубликованная CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний в США), согласно которой невакцинированные люди имели в 5,8 раза больше шансов заболеть COVID и в 14 раз больше шансов умереть, чем люди, которые были полностью вакцинированы.

Как защитить себя от COVID

Следуйте основным правилам и помогите положить конец этой пандемии, независимо от того, где вы живете – сделайте прививку от коронавируса как можно скорее.

Если вы живете в районе с низким уровнем вакцинации, носите маску, на время откажитесь от путешествий и избегайте большого скопления людей. Оставьте волнения по поводу коронавируса в старом году.