Какие медицинские средства и инструменты должны быть под рукой дома и во время перемещения вместе с малышом

Какие медицинские средства и инструменты должны быть под рукой дома и во время перемещения вместе с малышом

Обращайте внимание на дозировку лекарства.

Минздрав информирует о медицинских средствах и инструментах, которые должны быть под рукой дома и во время перемещений вместе с малышом.

Вовремя оказать помощь ребенку – первая задача родителей. Инструменты, перевязочные материалы и необходимые лекарства – основа домашней аптечки, а родители – первая неотложная помощь, которая находится рядом с малышом.

Детская аптечка обязательно должна быть переносной, то есть лекарства и средства лечения следует положить в отдельную коробку, чемодан, сумку или контейнер. Корпус аптечки должен защищать содержимое от ударов, света и влаги.

Какие-либо препараты в форме таблеток, капсул, драже не предназначены для маленьких детей. Также детям до года нельзя использовать спреи для горла и носа. Обычно лекарства для маленьких детей – это жидкости (растворы, сиропы, капли) и свечи.

Минздрав

Обратите внимание на дозировку: например, при применении сосудосуживающих капель для носа оно должно быть ниже, чем для взрослых. Заметьте также, что такое популярное средство, как йод, категорически нельзя применять детям до одного года.

Напомним, список аптек, в которых есть инсулин, можно найти по ссылке.

Список аптек обновляется и пополняется.

Аптеки с инсулином можно найти с помощью сервиса Tabletki.ua.