Какие напитки помогают расслабиться

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После напряженного дня многие люди испытывают усталость, раздражение и трудности с расслаблением. В такие моменты даже обычная чашка теплого напитка может стать приятной частью вечернего отдыха. Однако некоторые напитки ценят не только вкус. Они содержат природные вещества, которые могут влиять на работу нервной системы, настроение или сон.

Диетологи назвали пять напитков, которые следует попробовать после напряженного дня, и объяснили, чем они могут быть полезны.

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1. Ромашковый чай

Ромашковый чай давно используют в качестве напитка для вечернего отдыха. Он не содержит кофеина, поэтому подходит людям, желающим избегать стимулирующих напитков перед сном.

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По словам диетологии Каролины Шнайдер, ромашка содержит апигенин — растительное соединение, которое взаимодействует с определенными рецепторами мозга, связанными с успокоением. Некоторые исследования указывают на положительное влияние ромашки на симптомы тревоги.

Чашка теплого ромашкового чая может стать частью спокойного вечернего ритуала.

Следует помнить, что ромашка иногда вызывает аллергические реакции, особенно у людей с чувствительностью к амброзии и родственным растениям.

2. Зеленый чай

Зеленый чай содержит L-теанин — аминокислоту, которую исследуют через ее возможное влияние на внимание и расслабление. Каролина Шнайдер объясняет, что это вещество может способствовать ощущению покоя без выраженной сонливости. L-теанин содержится и в обычном зеленом чае, и в матче. Тем не менее, количество этого вещества зависит от сорта и способа приготовления напитка.

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Важно учитывать, что зелёный чай также содержит кофеин. Хотя его обычно меньше, чем в кофе, чувствительные кофеина люди могут испытывать возбуждение или испытывать трудности с засыпанием. Поэтому зеленый чай предпочтительнее пить в первой половине дня, а вечером выбирать напитки без кофеина.

3. Горячий шоколад

Горячий шоколад может быть приятным способом расслабиться после тяжелого дня. Его сладкий вкус, аромат какао и тепло часто ассоциируются с уютом и отдыхом.

Какао содержит триптофан — аминокислоту, которую организм использует для образования серотонина и мелатонина. Эти вещества принимают участие в регуляции настроения и сна. Однако это не означает, что чашка горячего шоколада напрямую повышает уровень этих веществ настолько, чтобы заметно снизить стресс.

Кроме того, какао содержит теобромин и небольшое количество кофеина, которые могут оказывать стимулирующий эффект. Главное преимущество горячего шоколада для вечернего отдыха может состоять именно в приятных ощущениях теплого напитка.

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Для ежедневного употребления лучше готовить его с умеренным количеством сахара.

4. Сок кислой вишни

Сок кислой вишни привлек внимание исследователей благодаря природным веществам, которые могут влиять на сон.

В частности, кислые вишни содержат мелатонин — гормон, участвующий в регуляции суточных ритмов организма. Также они имеют антиоксиданты и другие растительные соединения. Некоторые небольшие исследования показали, что употребление сока кислой вишни может быть связано с улучшением показателей сна.

Желательно выбирать сок без добавленного сахара и учитывать, что даже натуральные соки содержат много природных сахаров.

5. Теплое молоко

Привычка выпивать стакан теплого молока перед сном знакома многим с детства.

Молоко содержит триптофан, витамины группы B, магний и другие питательные вещества, необходимые для нормальной работы организма. Триптофан принимает участие в выработке серотонина и мелатонина, поэтому часто связывают с процессами регуляции сна.

Однако нет убедительных доказательств, что обычный стакан теплого молока сам по себе может существенно снизить тревогу или вылечить бессонницу.

В то же время, для некоторых людей такой напиток является привычным способом завершить день. Теплое молоко может помочь создать приятную атмосферу перед сном, особенно если совместить его с отдыхом без телефона и других раздражителей.

Людям с непереносимостью лактозы следует выбирать безлактозное молоко или соответствующие альтернативы.

Действительно ли напитки могут снизить стресс

Диетология Каролина Шнайдер предостерегает от чрезмерного доверия к напиткам, рекламируемым как средства для мгновенного успокоения.

По ее словам, на рынке появляется все большее количество продуктов с растительными экстрактами, адаптогенами и другими добавками, производители которых обещают уменьшение стресса. Однако многие такие утверждения не имеют достаточного научного подтверждения.

Даже напитки полезных природных компонентов не могут заменить полноценный сон, сбалансированное питание и физическую активность.

Поэтому ромашковый чай, теплое молоко или другой любимый напиток следует воспринимать, прежде всего, как приятное дополнение к отдыху, а не как лечение тревожности.

Если же напряжение не проходит, мешает спать, работать или заниматься повседневными делами, лучше обратиться к специалисту.

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