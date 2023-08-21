Какие несладкие продукты повышают уровень сахара в крови: неожиданный список

Совершенно несладкие продукты, потребление которых повышает уровень сахара
Известно, что чрезмерное употребление сахара и содержащих его продуктов может привести к ожирению, различным болезням, в том числе сахарному диабету второго типа, болезнях сердца.
Чтобы избежать этого, многие люди стараются поменьше есть сладкого. Но очень часто несладкие на вкус продукты содержат достаточное количество сахара и могут привести к проблемам.
Эксперт по диетологии Букет Эрташ Сефер рассказала от каких неочевидных продуктов лучше отказаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.
- Соусы. Большинство из них содержит много сахара, особенно это касается магазинных соусов. Лучше делать соусы самостоятельно дома или использовать свежие продукты.
- Кукурузные хлопья, гранола и другие подобные продукты в своем составе содержат сахар. Если вам нравится их вкус, можно что-то подобное приготовить в домашних условиях.
- Различные колбасы и сосиски. Обычно в каждой сосиске и колбасе есть крахмал и добавлен сахар.
- Безглютеновые и безлактозные изделия. Альтернативные продукты для специальных групп людей, например для тех, кто страдает непереносимостью лактозы и глютена. Эти продукты далеко не всегда так полезны, как об этом говорят – в любом печенье без глютена может быть глюкозный сироп, а в молоке без лактозы – добавлен сахар.
- Готовые бульоны. Перед использованием готового бульона узнайте подробнее о его составе.
- Фруктовые напитки обычно содержат сахар. Лучше отказаться от них, заменив их водой или собственноручно приготовленными смузи.
- Как ни странно, соленые крекеры, различные ароматизированные продукты часто содержат сахар.
- Темный шоколад. Эта разновидность шоколада отличается от других высшим содержанием какао, но это совсем не значит, что в нем нет сахара.
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