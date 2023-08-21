Какие несладкие продукты повышают уровень сахара в крови: неожиданный список

Известно, что чрезмерное употребление сахара и содержащих его продуктов может привести к ожирению, различным болезням, в том числе сахарному диабету второго типа, болезнях сердца.

Чтобы избежать этого, многие люди стараются поменьше есть сладкого. Но очень часто несладкие на вкус продукты содержат достаточное количество сахара и могут привести к проблемам.

Эксперт по диетологии Букет Эрташ Сефер рассказала от каких неочевидных продуктов лучше отказаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Соусы. Большинство из них содержит много сахара, особенно это касается магазинных соусов. Лучше делать соусы самостоятельно дома или использовать свежие продукты.

Кукурузные хлопья, гранола и другие подобные продукты в своем составе содержат сахар. Если вам нравится их вкус, можно что-то подобное приготовить в домашних условиях.

Различные колбасы и сосиски. Обычно в каждой сосиске и колбасе есть крахмал и добавлен сахар.

Безглютеновые и безлактозные изделия. Альтернативные продукты для специальных групп людей, например для тех, кто страдает непереносимостью лактозы и глютена. Эти продукты далеко не всегда так полезны, как об этом говорят – в любом печенье без глютена может быть глюкозный сироп, а в молоке без лактозы – добавлен сахар.

Готовые бульоны. Перед использованием готового бульона узнайте подробнее о его составе.

Фруктовые напитки обычно содержат сахар. Лучше отказаться от них, заменив их водой или собственноручно приготовленными смузи.

Как ни странно, соленые крекеры, различные ароматизированные продукты часто содержат сахар.

Темный шоколад. Эта разновидность шоколада отличается от других высшим содержанием какао, но это совсем не значит, что в нем нет сахара.

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