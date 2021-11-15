Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам и женщинам

Вместе с Национальным институтом рака Минздрав составил анкеты, которые помогут сверить, какие обследования и как часто следует проходить, чтобы сохранить свое здоровье.
Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин.
Но, к сожалению, каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность терапии значительно снижается.
Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты выявляют уже на метастатических стадиях.
Обследование для женщин 20-29 лет
Девушкам необходимо проходить клиническое обследование грудных желез один раз в год и цитологическую диагностику (ПАП-тест) раком шейки матки – с 21 года – 1 раз в 3 года.
Есть еще ряд обследований и консультаций, которые необходимо планировать женщинам 30+.
Женщинам 30-39 лет нужно проходить
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;
- цитологическая диагностика (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.
Женщинам 40-49 лет нужно проходить
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;
- маммография – 1 раз в 2 года;
- цитологическая диагностика (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.
Женщинам от 50 лет и старше нужно проходить
- клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;
- маммография – 1 раз в 2 года
- колоноскопия – 1 раз в 5 лет.
После 60 лет на другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
Мужчинам 40-49 лет нужно проходить
- осмотр у уролога – 1 раз в год.
- После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).
Мужчинам от 50 лет нужно проходить
- осмотр у уролога – 1 раз в год.
- После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).
- колоноскопия – 1 раз в 5 лет.
После 60 лет на другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.
Важно: Если вы заметили какие-либо изменения в своем здоровье – немедленно обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту.
Плановые обследования можно пройти как в частных клиниках, так и в государственном Национальном институте рака по адресу: улица Михаила Ломоносова, 33/43, Киев.
Тел для справок: 044 293 2130
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