Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам и женщинам

Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам и женщинам

Вместе с Национальным институтом рака Минздрав составил анкеты, которые помогут сверить, какие обследования и как часто следует проходить, чтобы сохранить свое здоровье.

Большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Например, рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин.

Но, к сожалению, каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность терапии значительно снижается.

Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты выявляют уже на метастатических стадиях.

Обследование для женщин 20-29 лет

Девушкам необходимо проходить клиническое обследование грудных желез один раз в год и цитологическую диагностику (ПАП-тест) раком шейки матки – с 21 года – 1 раз в 3 года.

Есть еще ряд обследований и консультаций, которые необходимо планировать женщинам 30+.

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Женщинам 30-39 лет нужно проходить

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

цитологическая диагностика (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Женщинам 40-49 лет нужно проходить

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

маммография – 1 раз в 2 года;

цитологическая диагностика (ПАП-тест) и тест на вирус папилломы человека (ВПЧ-тест) – 1 раз в 5 лет.

Женщинам от 50 лет и старше нужно проходить

клиническое обследование грудных желез – 1 раз в год;

маммография – 1 раз в 2 года

колоноскопия – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет на другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

УНИАН

Мужчинам 40-49 лет нужно проходить

осмотр у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

Мужчинам от 50 лет нужно проходить

осмотр у уролога – 1 раз в год.

После осмотра врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (Простат-специфический антиген).

колоноскопия – 1 раз в 5 лет.

После 60 лет на другие обследования назначает семейный врач или терапевт по необходимости.

Важно: Если вы заметили какие-либо изменения в своем здоровье – немедленно обратитесь к своему семейному врачу или терапевту. Он направит вас на соответствующие обследования или к узкому специалисту.

Плановые обследования можно пройти как в частных клиниках, так и в государственном Национальном институте рака по адресу: улица Михаила Ломоносова, 33/43, Киев.

Тел для справок: 044 293 2130

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