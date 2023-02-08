Какие обследования следует проводить для выявления наиболее распространенных видов рака на ранней стадии: напоминание Минздрава

Чтобы выявить рак на ранней стадии и начать своевременное лечение, следует проходить регулярные обследования. Кому когда и какие скрининги нужно проходить, читайте в материале ТСН.ua
Министерство здравоохранения Украины напоминает, какие обследования и в каком возрасте необходимо проходить женщинам и мужчинам, чтобы выявить развитие онкозаболевания. Украинцы могут проходить ряд обследованных бесплатно в медицинских учреждениях, заключивших договор с НСЗУ. Проконсультируйтесь со своим врачом о возможности пройти их. В случае любых изменений в здоровье, немедленно обратитесь к своему семейному врачу или терапевту, чтобы он направил на соответствующие обследования или к узкому специалисту.
Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить женщинам
Рак молочных желез – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в общей нозологической структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований женского населения рак молочной железы занимает первое место.
Рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин, но к сожалению каждой четвертой женщине в Украине выявляют рак груди на III-IV стадии. Поэтому для выявления онкологии на ранних стадиях столь важно периодически проходить обследование.
Женщинам нужно проходить следующие клинические обследования
Женщинам в возрасте 20-29 лет:
- обследование груди – один раз в год,
- цитологическую диагностику (ПАП-тест) – раз в 3 года.
Женщинам в возрасте 30 – 39 лет:
- клиническое обследование груди – один раз в год,
- цитологическую диагностику – один раз в 5 лет,
- тест на вирус папилломы (ВПЧ-тест) – один раз в 5 лет.
Украинкам 40 – 49 лет:
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необходимо проходить аналогичные тесты с такой же периодичностью и проходить маммографию,
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маммографию рекомендовано проходить один раз в 2 года.
Женщинам от 50 лет рекомендовано проходить:
- клиническое обследование грудных желез – один раз в год,
- маммографию – один раз в 2 года,
- колоноскопию – один раз в 5 лет.
Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам
По сообщению Минздрава, рак простаты обнаруживают в 21% случаев на стадиях, когда появляются метастазы.
Поэтому украинцам старше 40 лет Минздрав рекомендует раз в год проходить осмотр у уролога, врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (простат-специфический антиген).
Мужчинам от 50 лет следует раз в 5 лет проходить колоноскопию.
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