Какие обследования следует проводить для выявления наиболее распространенных видов рака на ранней стадии: напоминание Минздрава

Чтобы выявить рак на ранней стадии и начать своевременное лечение, следует проходить регулярные обследования. Кому когда и какие скрининги нужно проходить, читайте в материале ТСН.ua

Министерство здравоохранения Украины напоминает, какие обследования и в каком возрасте необходимо проходить женщинам и мужчинам, чтобы выявить развитие онкозаболевания. Украинцы могут проходить ряд обследованных бесплатно в медицинских учреждениях, заключивших договор с НСЗУ. Проконсультируйтесь со своим врачом о возможности пройти их. В случае любых изменений в здоровье, немедленно обратитесь к своему семейному врачу или терапевту, чтобы он направил на соответствующие обследования или к узкому специалисту.

Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить женщинам

Рак молочных желез – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в общей нозологической структуре заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований женского населения рак молочной железы занимает первое место.

Рак молочной железы на I стадии излечим у 95% женщин, но к сожалению каждой четвертой женщине в Украине выявляют рак груди на III-IV стадии. Поэтому для выявления онкологии на ранних стадиях столь важно периодически проходить обследование.

Женщинам нужно проходить следующие клинические обследования

Женщинам в возрасте 20-29 лет:

обследование груди – один раз в год,

цитологическую диагностику (ПАП-тест) – раз в 3 года.

Женщинам в возрасте 30 – 39 лет:

клиническое обследование груди – один раз в год,

цитологическую диагностику – один раз в 5 лет,

тест на вирус папилломы (ВПЧ-тест) – один раз в 5 лет.

Украинкам 40 – 49 лет:

необходимо проходить аналогичные тесты с такой же периодичностью и проходить маммографию,

маммографию рекомендовано проходить один раз в 2 года.

Женщинам от 50 лет рекомендовано проходить:

клиническое обследование грудных желез – один раз в год,

маммографию – один раз в 2 года,

колоноскопию – один раз в 5 лет.

Регулярное обследование женщин

Какие обследования и в каком возрасте нужно проходить мужчинам

По сообщению Минздрава, рак простаты обнаруживают в 21% случаев на стадиях, когда появляются метастазы.

Поэтому украинцам старше 40 лет Минздрав рекомендует раз в год проходить осмотр у уролога, врач может назначить анализ крови на ПСА-тест (простат-специфический антиген).

Мужчинам от 50 лет следует раз в 5 лет проходить колоноскопию.

Регулярные обследования мужчин

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