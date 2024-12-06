Какие орехи и в каком количестве можно есть при сахарном диабете

Для людей с сахарным диабетом, в частности 2-го типа, правильная, сбалансированная диета очень важна. Орехи обладают низким содержанием углеводов и одновременно высоким содержанием белков, клетчатки и растительного жира, поэтому их можно включить в ежедневный рацион людям с сахарным диабетом. Но это не означает что людям с диабетом можно есть все орехи и в неограниченном количестве

Люди с сахарным диабетом, прежде всего 2-го типа, метаболическим синдромом или предиабетом, могут включить орехи в свой рацион, считают специалисты, поскольку они являются источником полезных омега-3 жирных кислот и не содержат вредного холестерина. Кроме того, орехи удобны для перекусов, содержат мало углеводов. Однако следует помнить о их высокой калорийности.

Какие орехи можно есть при сахарном диабете

Грецкий орех

Этот орех содержит больше омега-3 жиров, чем любой другой, поэтому обладает высокой антиоксидантной способностью. Также это один из самых калорийных орехов – 710 ккал на 100 г. Поэтому размер порции должен быть не большой – 5-6 ядер в день.

Миндаль

Миндаль содержит много белка и витамина Е. Потребление этих орехов полезно для сердечно-сосудистой системы.Как свидетельствуют исследования, употребление миндаля улучшает контроль гликемии и липидный профиль у людей с сахарным диабетом. В 100 г миндаля 648 ккал, размер порции в день – до 25 штук.

Фундук

Богатый антиоксидантами и полезными жирами фундук способствует снижению уровня холестерина и риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Калорийность ореха – 706 ккал на 100 г. Размер порции в день 10–15 штук, до 40 г.

Кешью

Кешью имеет высокое содержание клетчатки и полезных жиров. Кроме того, является важным источником меди, магния и марганца, поддерживающих энергетический обмен, здоровье мозга и иммунитет. В 100 г орехов – 553 ккал, в день специалисты советуют съедать людям с сахарным диабетом 20 – 25 шт.

Фисташки

Это одни из менее калорийных орехов, которые содержат много витамина В6, который влияет на уровень гемоглобина и сахара в крови. Еще фисташки богаты клетчаткой, полезными жирами, антиоксидантами и соединениями, которые помогают контролировать уровень сахара. Калорийность фисташек – 577 ккал на 100 г. Рекомендованный размер порций до 30 шт в день.

Арахис

Имеет схожие полезные свойства с грецким орехом и миндалем, но доступнее по цене. В 100 г орехов 612 ккал, в день можно съедать около 20 шт.

Поскольку, несмотря на все полезные свойства, орехи обладают достаточно высокой калорийностью, людям с диабетом лучше потреблять орехи не жареные, без добавления соли и соленых специй.

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