Какие овощи самые полезные для здоровья: рейтинг от питательных до менее полезных

Какие овощи самые полезные для здоровья / © pexels.com

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Если оценивать количество питательных веществ на единицу калорийности, среди ценнейших продуктов оказывается листовая зелень. В то же время капуста, брокколи, морковь, помидоры и даже картофель имеют свои преимущества.

Какие овощи самые полезные для здоровья

Шпинат

Шпинат относится к листовым овощам с высокой концентрацией питательных веществ. Он содержит витамины K, A и фолат, а также каротиноиды и другие растения. Витамин K участвует в свертывании крови, а фолат необходим для образования клеток и нормального кроветворения.

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Шпинат можно добавлять в салаты, омлеты, супы и гарниры. После термической обработки листья уменьшаются в объеме, поэтому съесть большую порцию становится проще. В то же время продолжительная варка в большом количестве воды может уменьшать содержание некоторых водорастворимых витаминов.

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Брокколи

Брокколи сочетает витамины C и K, фолат и клетчатку. Как представитель семейства крестоцветных этот овощ также содержит глюкозинолаты — соединения, которые изучают из-за их потенциальной роли в защите клеток.

Регулярное употребление брокколи помогает разнообразить рацион и увеличить количество овощей в ежедневном меню. Лучше всего готовить ее на пару или запекать до мягкости, не превращая в кашевидную массу.

Капуста кейл и другая листовая зелень

Темно-зеленые листовые овощи, в частности кейл, листовая капуста и мангольд, отличаются высоким содержанием отдельных витаминов и минералов по отношению к своей калорийности. Они могут являться источником витаминов K, C и A, а также фолата.

Если кейл трудно найти в магазине, его можно заменить более доступной зеленью или обычной капустой. Различные виды листовых овощей имеют неодинаковый состав, поэтому чередование продуктов позволяет получать более широкий набор питательных веществ.

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Болгарский перец

Красный и желтый болгарский перец — хорошие источники витамина C и каротиноидов. Витамин C необходим для синтеза коллагена, нормальной работы иммунной системы и усвоения железа из растительной пищи.

Перец можно есть сырым, добавлять в салаты или запекать. Если важно сохранить больше витамина C, лучше не подвергать его длительной термической обработке.

Брюссельская капуста

Брюссельская капуста содержит клетчатку, витамины C и K и соединения, характерные для крестоцветных овощей. Клетчатка поддерживает нормальную работу пищеварительной системы, а разнообразный растительный рацион способствует здоровью кишечника.

Небольшие кочешки можно запекать, готовить на пару или тушить. Чтобы сохранить приятный вкус и текстуру, не стоит готовить их подольше, чем нужно.

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Овощи, которые тоже заслуживают места в рационе

Морковь

Морковь известна содержанием бета-каротина, который организм может превращать в витамин A. Он важен для зрения, состояния кожи и нормального функционирования иммунной системы.

Морковь можно есть сырой, добавлять в супы или запекать. После приготовления некоторые каротиноиды становятся более доступными для усвоения, особенно если блюдо содержит небольшое количество жира.

Белокочанная капуста

Обычная капуста доступна в течение большей части года и содержит витамин C, клетчатку и другие растительные соединения. Она подходит для салатов, супов, тушеных блюд и квашения.

Хотя по определенным показателям капуста может уступать темно-зеленой листовой зелени, это не делает ее малополезной. Ее преимущества — доступность, универсальность и возможность регулярно включать овощ в меню.

Помидоры

Помидоры содержат витамин C, калий и ликопин — пигмент из группы каротиноидов. Ликопин придает томатам красный цвет, а его биодоступность может повышаться после нагревания.

Свежие помидоры хорошо подходят для салатов, а томатный соус или тушеные томаты — для горячих блюд. Следует обращать внимание на состав готовых соусов, поскольку некоторые из них содержат много соли или добавленного сахара.

Зеленый горошек

В отличие от овощей с высоким содержанием воды зеленый горошек содержит больше углеводов, клетчатки и растительного белка. Он также снабжает организм фолатом и некоторыми витаминами группы B.

Горошек хорошо дополняет супы, салаты, овощные рагу и гарниры. Его питательный состав делает продукт полезным компонентом сбалансированного питания, особенно когда нужно разнообразить источники растительного белка.

Картофель

Картофель иногда недооценивают из-за содержания крахмала, однако он является источником калия, витамина C, витамина B6 и клетчатки, если есть его с кожурой. Ее ценность зависит от сорта, способа приготовления и размера порции.

Вареный или запеченный картофель может быть частью полноценного рациона. Зато жарка в большом количестве масла и добавление жирных соусов существенно увеличивают калорийность блюда.

Какие овощи содержат меньше питательных веществ

Огурцы, салат айсберг и сельдерей имеют высокое содержание воды и обычно меньше концентрации многих витаминов и минералов по сравнению с темно-зеленой листовой зеленью. Однако называть их ненужными или вредными неправильно.

Огурцы помогают разнообразить рацион, добавляют блюда свежести и содержат мало калорий. В них есть витамин K, хотя количество других питательных веществ на обычную порцию может быть небольшим.

Салат айсберг также состоит преимущественно из воды. Он добавляет объем салатам и может быть удобным способом увеличить потребление овощей. В то же время, по концентрации отдельных микроэлементов темные сорта листового салата часто имеют преимущество.

Сельдерей содержит воду, немного клетчатки и небольшие количества витаминов и минералов. Ее можно использовать для перекусов, салатов, супов и соусов.

Следовательно, эти овощи могут уступать другим по отдельным показателям питательной ценности, но они уместны в разнообразном меню. При оценке продукта следует учитывать не только концентрацию витаминов, но и размер порции, общий состав рациона и способ приготовления.

Как получить больше пользы от овощей

Чтобы ежедневный рацион содержал различные питательные вещества, следует придерживаться нескольких простых принципов:

Чередовать овощи разных цветов. Темно-зеленая листовая зелень, оранжевая морковь, красный перец и томаты содержат разные наборы растительных соединений.

Сочетать сырые и приготовленные продукты. Часть овощей лучше есть свежими, остальные удобно запекать, тушить или готовить на пару.

Не ограничиваться одним видом зелени. Шпинат, капуста, брокколи и другие овощи дополняют друг друга по составу.

Использовать замороженные овощи. Они могут быть полноценной свежей альтернативой, особенно когда определенные продукты не в сезон.

Обращать внимание на способ приготовления. Большое количество масла, соли и жирных соусов может снизить преимущества овощных блюд в пределах общего рациона.

Лучшая стратегия — регулярно есть разные овощи, а не пытаться найти один продукт, который якобы обеспечит организм всеми необходимыми веществами.

FAQ: часто задаваемые вопросы о пользе овощей

Какой овощ самый полезный для здоровья?

Одного универсального победителя нет. Листовая зелень, в частности шпинат, кейл и мангольд, отличается высокой концентрацией некоторых витаминов и минералов по отношению к калорийности. Брокколи, морковь, болгарский перец, капуста и помидоры имеют ценный питательный состав. Лучше всего регулярно чередовать разные овощи.

Нужно ли отказываться от огурцов и картофеля из-за более низкой питательной ценности?

Нет. Огурцы помогают увеличить долю овощей в рационе, а картофель обеспечивает организм калием, витамином C и углеводами, являющимися источником энергии. Их роль в питании разная, поэтому сравнивать эти продукты только по количеству витаминов некорректно. Значения имеют размер порции, способ приготовления и соединение с другими продуктами.

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