Какие полезные сладости покупать ребенку на зимние праздники – медики советуют

Существуют ли полезные детские сладости?

К зимним праздникам Минздрав предоставил перечень полезных сладостей для малышей. Также есть и вредоносные продукты. Советуем не класть их в подарочек от Николая.

Почему важно отказаться от обычных конфет?

В традиционных конфетах и пирожных из магазина содержится очень много «свободных» сахаров. Большое их количество в рационе может вызвать избыточный вес, ухудшение состояния кожи, развитие кариеса, заболеваний сердца и т.д.

К «свободным» сахарам относятся те соединения, которые добавляют в пищевые продукты и напитки производители, повара или сами потребители. То есть «свободный» сахар – это тот, который вы добавили себе в чай или повар – в соус в ресторане, или производитель – в кетчуп из супермаркета.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует уменьшить потребление добавленных сахаров до менее 10% от общего количества потребленной энергии.

Какая допустимая суточная доза сахара

Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2 тыс. ккал (а это большинство взрослых с малоактивным образом жизни) – до 50 г в сутки (10 чайных ложек). Однако Минздрав вместе с экспертами ВОЗ рекомендует уменьшить дневное потребление сахара еще вдвое – до 25 г или до пяти чайных ложек (такое количество свободного сахара содержится, например, в стакане фруктового сока).

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Что подарить маленьким сладкоежкам

Выберите вкусности, которые могут быть одновременно вкусными и полезными.

Вы можете заменить шоколадные конфеты на пастилу, приготовленную без добавления сахара, а леденцы – на сухофрукты. Вместо главного напитка многих детских праздников — пакетированного сока — лучше дать малышам натуральный морс, компот или ягодно-фруктовый чай.

Избегайте продуктов питания промышленного производства, жареной пищи: пончиков и пирожков.

Вместо магазинных бисквитов, печенья и крекеров, содержащих немало красителей и консервантов, найдите самый простой рецепт и приготовьте дома. Морковный пирог, банановое печенье, пудинг из семян чиа/льна, яблоки, запеченные с корицей, домашнее мороженое из йогурта или сорбет из киви. Это не только вкусно, но и полезно – если не увлекаться сахаром.

Обязательно найдите место в праздничном подарке для свежих сезонных фруктов.

Мандарины, хурма, яблоки и груши поздних сортов, апельсины (если нет аллергии на цитрусовые) богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами.

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Как нужно обращаться со сладостями родителям

Прежде чем покупать сладкие новогодние подарки, заметьте, что детям до двух лет лучше вообще не есть сладкого.

Леденцы и карамельки не приносят никакой пользы, а кроме сахара могут содержать красители, консерванты и ароматизаторы. Поэтому такие продукты вообще следует исключить из рациона ребенка. К тому же они вредны для зубов и легко удавиться.

Не следует применять практику поощрения конфетами. Так можно сформировать у ребенка вредную привычку. Лучше заменить сладости чем-то, что побуждает к творчеству или играм.

Важно контролировать качество и количество потребляемых ребенком сладостей. В то же время, не нужно делать из них «запретного плода» и полностью исключать из рациона. Ибо как говорит поговорка, чего не вольно, то и хочется.

Веселых и полезных праздников вам и вашим малышам!