Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Какие продукты и напитки положить в детский тревожный чемоданчик

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
190
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Какие продукты и напитки положить в детский тревожный чемоданчик

Фото: Pexels

Специалисты поделили продукты питания на семь групп.

Вместе с председателем ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом в Минздраве подготовили перечень продуктов питания, которые нужно иметь с собой, чтобы ребенок получал полноценный рацион в расчете на 1-2 дня.

Что касается детских напитков, специалисты рекомендуют: для детей младшего школьного возраста следует положить 1-1,5 л чистой питьевой воды в сутки, а детям старшего возраста – 1,5-2 л.

Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 мл/сут; пастеризованные молочные напитки – 400-500 мл/сут.

©

Консервированные продукты

  • бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 г в сутки;
  • консервированные фрукты – 200 г/сут;
  • мясные консервы с кашей – 300 г/сут;
  • рыбные консервы – 200 г на двое суток;
  • сгущенка – 200 г на двое суток.

Цельнозерновые продукты, орехи и семена

  • несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50-100 г в день;
  • хлеб цельнозерновой – 50-100 г в день;
  • батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30-60 г в день;
  • орехи или семена – 50 г в день.

Овощи и фрукты

  • очищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец – 200-300 г в день;
  • вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые – 100-200 г в день.

Сухие продукты

  • сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна-две порции в день;
  • сухофрукты – 50-100 г в день;
  • чай – один-два пакетика в день.

Обработанные мясные изделия и сыр

  • колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 г в день;
  • твердый творог – 50 г в день.

Сладости

  • сахар или мед – до 25 г в день;
  • шоколад – до 25 г в день.

Такой перечень продуктов является обобщенным, а их количества усредненными. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности.

Также напомним, что новое исследование опровергает теорию относительно оптимальной ежедневной нормы воды.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
190
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация