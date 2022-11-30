Какие продукты и напитки положить в детский тревожный чемоданчик

Специалисты поделили продукты питания на семь групп.

Вместе с председателем ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом в Минздраве подготовили перечень продуктов питания, которые нужно иметь с собой, чтобы ребенок получал полноценный рацион в расчете на 1-2 дня.

Что касается детских напитков, специалисты рекомендуют: для детей младшего школьного возраста следует положить 1-1,5 л чистой питьевой воды в сутки, а детям старшего возраста – 1,5-2 л.

Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 мл/сут; пастеризованные молочные напитки – 400-500 мл/сут.

Консервированные продукты

бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 г в сутки;

консервированные фрукты – 200 г/сут;

мясные консервы с кашей – 300 г/сут;

рыбные консервы – 200 г на двое суток;

сгущенка – 200 г на двое суток.

Цельнозерновые продукты, орехи и семена

несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50-100 г в день;

хлеб цельнозерновой – 50-100 г в день;

батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30-60 г в день;

орехи или семена – 50 г в день.

Овощи и фрукты

очищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец – 200-300 г в день;

вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые – 100-200 г в день.

Сухие продукты

сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна-две порции в день;

сухофрукты – 50-100 г в день;

чай – один-два пакетика в день.

Обработанные мясные изделия и сыр

колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 г в день;

твердый творог – 50 г в день.

Сладости

сахар или мед – до 25 г в день;

шоколад – до 25 г в день.

Такой перечень продуктов является обобщенным, а их количества усредненными. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности.

Также напомним, что новое исследование опровергает теорию относительно оптимальной ежедневной нормы воды.

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