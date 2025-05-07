Какие продукты лучше всего сочетать: советы, как правильно питаться в течение дня от американского врача

Здоровое питание

Реклама

Природа дарит нам не только вкусные, но и очень полезные гастрономические сочетания определенных продуктов может значительно усилить их положительные свойства и способствовать лучшему усвоению ценных веществ организмом.

Американский врач Каран Раджан делится знаниями о правильных сочетаниях продуктов, которые не только вкусны, но и поддерживают здоровье.

Что есть на завтрак: правильное сочетание для заряда энергии на целый день

Овес и йогурт — гармония для здорового кишечника.

Пребиотик бета-глюкан, которым богат овес, в сочетании с живыми микроорганизмами, содержащимися в йогурте (особенно натуральном, без добавленного сахара и фруктовых наполнителей), создают идеальную среду для поддержания разнообразия кишечной микрофлоры, являющейся ключом к здоровой пищеварительной системе. Овес содержит растворимую клетчатку, которая служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике, улучшает процесс пищеварения и способствует снижению уровня вредного холестерина. Йогурт, являясь источником пробиотиков — живых полезных бактерий, таких как лактобациллы и бифидобактерии, поддерживает баланс микрофлоры, укрепляет иммунитет и уменьшает риск возникновения кишечных расстройств. Их сочетание образует синбиотик, где пробиотики и пребиотики действуют вместе, значительно более эффективно поддерживая здоровье кишечника.

Реклама

Черника и грецкие орехи — защита для мозга

Доктор Раджан подчеркивает уникальное взаимодействие полифенолов, которыми богата черника, с омега-3 жирными кислотами, содержащимися в грецких орехах. Этот союз создает мощный щит для нашего мозга. Научно доказано, что как грецкие орехи, так и черника положительно влияют на когнитивные способности, улучшая память и концентрацию внимания, а их сочетание значительно усиливает этот эффект.

Какао и кофе — естественные стимуляторы для ясности ума

Кофеин, содержащийся в кофе, и теобромин, которым богато какао, действуют синергически, способствуя улучшению настроения, повышению бдительности и общей ясности разума. Кроме того, какао является ценным источником флавоноидов, соединений, обладающих противовоспалительными свойствами и улучшающими кровообращение, особенно в головном мозге. Кофе же, в свою очередь, содержит полифенолы, которые ассоциируются со снижением риска развития различных хронических заболеваний. Важно наслаждаться этим энергетическим дуэтом без чрезмерного количества сахара, сливок и искусственных добавок, чтобы извлечь максимальную пользу.

Что есть на обед: комбинации для лучшего усвоения полезных веществ

Болгарский перец и черная фасоль для улучшения усвоения железа

Витамин С, которым богат болгарский перец, значительно улучшает усвоение негемового железа, содержащегося в большом количестве в черной фасоли. Негемовое железо, в отличие от гемового, содержащегося в продуктах животного происхождения, усваивается организмом менее эффективно. Для дальнейшего повышения усвоения негемового железа рекомендуется добавлять в блюда с растительными источниками железа продукты, богатые витамином С, например, цитрусовые или свежую зелень.

Авокадо и помидоры для улучшения усвоения ликопина

Содержащиеся в авокадо мононенасыщенные жиры способствуют лучшему расщеплению и усвоению жирорастворимого ликопина, мощного антиоксиданта, которым богаты помидоры. Следует отметить, что традиционное сочетание помидоров с оливковым маслом также является эффективным способом повысить биодоступность ликопина, который, как известно, может снижать риск развития хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Реклама

Что есть на ужин для ощущения сытости и крепких костей

Рис и фасоль — длительное чувство насыщения

Сочетание клетчатки и белка, которыми богата фасоль, способствует замедлению процесса переваривания риса. Этот дуэт также стимулирует выработку гормонов сытости, помогая дольше оставаться сытым и контролировать аппетит. Включение бобовых в рацион является эффективным способом регулирования уровня углеводов в крови, предотвращая резкие скачки сахара и последующие спады энергии.

Брокколи и чеснок как источник кальция

По словам доктора Раджана, пребиотическая клетчатка инулина, содержащаяся в чесноке, может улучшать усвоение кальция из брокколи, что важно для укрепления костей и зубов. Брокколи кроме содержания кальция также являются источником витаминов К и С, а также фолиевой кислоты, которые играют важную роль в процессе усвоения кальция организмом.

Полезные перекусы

Малина и черный шоколад — мощная антиоксидантная защита

Антоцианы, которыми богата малина, могут действовать синергически с флаванолами, содержащимися в черном шоколаде (особенно с высоким содержанием какао — 70% и выше), образуя мощный антиоксидантный комплекс. Черный шоколад также содержит эпикатехин, флавоноид с выраженными антиоксидантными свойствами, который улучшает кровообращение и может положительно влиять на мозговую деятельность.

Клубника и сыр для сияющей кожи

Витамин С, которым богата клубника, в сочетании с аминокислотами, содержащимися в сыре, способствуют выработке коллагена, белка, который является ключевым для поддержания упругости и эластичности кожи. Сыр, особенно полножирные виды, также являются источником витамина А, необходимого для регенерации клеток кожи, а также содержит белки и аминокислоты, необходимые для ее восстановления.

Реклама

Следовательно, разумное сочетание продуктов может стать не только вкусной привычкой, но и эффективным инструментом для поддержания здоровья и улучшения усвоения полезных веществ.