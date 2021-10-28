Какие продукты нельзя мыть перед приготовлением

Невозможно распознать опасные бактерии ни на глаз, ни на вкус пищи. Однако даже небольшое количество таких бактерий может привести к серьезному пищевому отравлению.

С детства нас учили мыть все, что собираемся есть. Однако мало кто знает, что иногда эта привычка приносит больше вреда, чем пользы. Мытье некоторых продуктов приводит к распространению бактерий.

Как правильно подготавливать продукты перед приготовлением и какие ошибки мы совершаем каждый день.

Курица

Бактерии на свежей курице очень опасны для нашего здоровья. Самой известной из всех является сальмонелла ( Salmonella), которая вызывает сальмонеллез — болезнь, для которой обычно характерны резкое повышение температуры, боль в области живота.

Многие думают, что мытье курицы перед приготовлением помогает решить эту проблему, но это не так. Когда вы моете курицу, вода, которую вы используете, помогает бактериям распространяться на ваши руки и кухонную раковину.

Во время приготовления курицу следует доводить до температуры 74 °C. По мнению лучших поваров, курицу лучше отварить дважды: после того, как вода закипит впервые, следует сменить воду и продолжить варку.

ТСН.ua

Мясо

Мыть свежее мясо (говядину, свинину, телятину, баранину) тоже не следует, потому что мытье помогает бактериям распространяться на раковину и ваши руки. Избавиться от бактерий можно с помощью высокой температуры.

Конечно, речь не идет о физиологическом загрязнении — земле, щепках и т.д.

Совет: перед приготовлением салфетками промокните мясо. Затем вымойте руки с мылом под горячей водой.

Во время приготовления доведите мясо до нужной температуры. Это позволит нейтрализовать загрязнение микроорганизмами.

Говядину, свинину и баранину следует доводить до 63 °C, а фарш безопасен для употребления при температуре 71 °C. Проверить температуру мяса можно с помощью специального термометра.

Если вы готовите мясо после разморозки, помните, что температурный диапазон, который считается рискованным для хранения, составляет от 5°C до 60°C. При такой температуре вредоносные пищевые бактерии быстро развиваются. Поэтому размораживать мясо следует всегда только в холодильнике или микроволновке.

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Грибы

Нельзя долго держать грибы под водой или замачивать: они очень быстро впитывают воду. Лучше быстро промыть их и высушить бумажным полотенцем. Делать это нужно только перед приготовлением. Иначе они испортятся и утратят эластичность.

Зачистите ножку острым ножом. Если же вы собрали мелкие пористые грибы, например, лисички, которые нужно очистить от пыли, земли или песка, здесь без мытья не обойтись.

Промойте их под проточной водой. Присыпьте мукой. Дайте полежать. Затем смойте снова осташееся загрязнение.

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Рыба

Еда считается безопасной только тогда, когда она нагрета до определенной температуры. Это самый лучший способ убедиться, что бактерий нет.

Рыбу не нужно мыть перед приготовлением, иначе могут распространиться бактерии. А другие морепродукты промывайте и очищайте от песка (мидии, устрицы и гребешки).

А вот что нужно вымыть перед приготовлением пищи, так это руки.

Бактерии обитают на всех поверхностях, даже на наших руках. Представьте, сколько предметов вы трогаете в течение дня. Если вы начнете готовить, не помыв руки, перенесете бактерии на продукты.

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