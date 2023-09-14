Какие продукты нужно потреблять женщинам после 50, чтобы замедлить старение и выглядеть моложе

Что нужно есть, чтобы сохранить здоровье, выглядеть молодо и чувствовать себя лучше. Эксперты рекомендуют продукты, содержащие много антиоксидантов, полифенолов, витаминов и минералов. Эти продукты нужно есть в любом возрасте, но особенно актуальны для женщин после 50 лет.

Продукты, которые замедлят старение и помогут выглядеть моложе.

Девять рекомендованных продуктов для людей старше 50 лет, которые помогут сохранить здоровье и выглядеть моложе:

Орехи

Особенно миндаль и бразильские орехи. Почему они? Именно эти орехи в наибольшем количестве производят фенолы, а также минеральный селен, необходимы для упругости и эластичности кожи. Кроме того, антиоксиданты, которых также много в этих продуктах, кроме того, что уменьшают признаки старения, еще и, как известно, защищают кожу от рака. А полезные омега-3 жира помогают снизить накопление жира в брюшной полости.

Красный виноград

Самый ценный для женщин старше 50 в этом продукте – это ресвератрол, антиоксидант с мощными антивозрастными свойствами для организма. Именно ресвератрол активирует белок, способствующий долголетию и улучшению физического здоровья.

Морская рыба

Морская рыба, насыщенная полезными жирами, считается супероксидантом, угнетает некоторые виды рака, нейродегенеративные заболевания. Что касается красоты, жирные кислоты и омега -3, содержащиеся в рыбе питают кожу, предотвращают морщины, витамин В-12 придает энергии, а значит, молодости. Для худеющих рыба является прекрасным источником белка для построения мышечной массы, а также это полезной пищей для сердца и мозга.

Целозерновая овсянка

Известно, что цельные зерна снижают уровень вредного холестерина, а благодаря высокому содержанию клетчатки способствуют хорошему пищеварению, повышает уровень энергии. Но не все знают, что овсянка снабжает организм марганцем, а он очень необходим для усвоения кожей таких веществ, как холин, тиамин, биотин, витамин С.

Помидор

Ликопин, который редко еще в каких продуктах встречается, а в помидорах его много, обеспечивает защиту от вредных ультрафиолетовых лучей, позволяющих коже выглядеть здоровее и младше. младше и здоровее. Не надо забывать, что калий, он также в помидорах укрепляет кости и зубы.

Черника

Эта ягода имеет самый высокий уровень антиоксидантов по сравнению с любыми другими фруктами и овощами, защищает от многих возрастных заполнений, видов рака и способствует здоровью кожи, в том числе предотвращая появление морщин.

Яблоко

В них много витамина С. Именно этот витамин нужен для синтеза коллагена. Витамин С ускоряет производство клеток кожи, делает кожу упругой, а волосы – блестящими и здоровыми. А витамины B и B9 предотвращают сыпь и прыща кожи.

Морковь

Морковь богата витамином А, защищающим от преждевременного старения кожи, влияет на ее общее состояние и даже помогает при лечении обморожений, ожогов и ран.

Авокадо

Авокадо восстанавливает природный коллаген и бета-каротин, сводящий к минимуму видимые признаки старения. Кроме того, содержит полезные ненасыщенные жиры, способствующие здоровью сердца, а также улучшают зрение.

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