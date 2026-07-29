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Какие продукты, по словам врача, на самом деле вредят волосам: но мы все их едим и любим
От каких продуктов нужно отказаться, чтобы иметь хорошие волосы
Здоровье и густота наших волос зависят не только от качественных шампуней или масок, но и от того, что именно попадает на тарелку каждый день. Особенно остро этот вопрос возникает в теплое время года, когда привычный рацион часто меняется в пользу быстрых перекусов, сладостей и пикников. По словам специалиста из клиники волос доктора Эмраха Чиника, дефицит важных витаминов, белков и минералов способен серьезно нарушить естественный цикл роста волос и спровоцировать его обильное выпадение.
Какое летнее меню вредит волосяным фолликулам
В жаркие месяцы люди обычно начинают потреблять гораздо больше легкомысленных блюд, десертов и алкоголя, забывая о полноценной подкормке организма. Волосяные фолликулы нуждаются в постоянном и стабильном поступлении полезных веществ, чтобы формировать крепкие и здоровые пряди. Если основу меню начинают складывать продукты глубокой переработки, это неизменно сказывается на состоянии кожи головы и качества волос.
Почему эти три вида продуктов вредят волосам
Мороженое и избыток сахара
Любимое летнее лакомство доставляет немало удовольствия в жару, однако регулярное увлечение сладостями наносит удар по организму. Высокое содержание сахара способно запускать внутренние воспалительные процессы, крайне негативно влияющие на среду волосяных фолликулов.
Кроме того, резкие скачки уровня сахара в крови нарушают нормальную транспортировку питательных микроэлементов к коже головы. Чтобы поддержать здоровье волос, врачи советуют чаще заменять магазинное мороженое свежими фруктами и ягодами, богатыми мощными антиоксидантами и витаминами.
Колбаски и обработанное мясо
Сезон пикников и барбекю трудно представить без вкусных колбасок, но регулярное употребление подобной пищи не прибавляет здоровья. Переработанное мясо обычно содержит большое количество тяжелых жиров и в то же время страдает недостатком ценных витаминов и минералов.
Волосяным фолликулам необходимы качественные белковые соединения и микроэлементы для полноценного развития, поэтому диета, где преобладают полуфабрикаты и колбасные изделия, неизбежно приводит к ухудшению структуры волос. Вместо тяжелого мяса на гриле эксперты рекомендуют выбирать более легкие источники белка — курятину, нежирную рыбу, яйца и свежие овощные салаты.
Алкогольные коктейли и обезвоживание
Летние встречи с друзьями часто сопровождаются освежающими коктейлями, однако чрезмерное потребление спиртного очень быстро отражается на облике. Алкоголь обладает ярко выраженным мочегонным эффектом, из-за чего организм стремительно теряет влагу.
Поскольку адекватное увлажнение критически важно для здоровья кожи головы, обезвоживание сразу делает локоны сухими и ломкими. Более того, алкогольные напитки существенно усложняют полноценное усвоение железа, цинка и витаминов группы B, которые отвечают за рост и прочность волос. Даже во время отдыха важно соблюдать баланс, выпивая достаточно обычную чистую воду для поддержания водного баланса.