Какие продукты помогают снизить высокое давление: диетология назвала 4 группы

Продукты от давления

Реклама

Повышенное артериальное давление — распространенная проблема, которая может годами оставаться незамеченной. Часто человек не чувствует никаких симптомов и узнает гипертонию только во время планового обследования. В то же время длительное повышение давления увеличивает риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

На показатели АД влияют ежедневные привычки, в частности питание. Некоторые продукты содержат вещества, способствующие нормальной работе сосудов и помогающие контролировать давление. Какие именно продукты следует чаще включать в рацион, рассказывает диетология Виктория Тейлор.

Реклама

Какие продукты помогают снижать АД

По словам специалиста, одним из лучше изученных подходов к питанию при повышенном артериальном давлении является диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension — «Диетические подходы к борьбе с гипертонией»). Эта система питания разработана для профилактики и контроля высокого давления. Она подразумевает регулярное употребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса, рыбы, бобовых и молочных продуктов с пониженным содержанием жира. В то же время, рекомендуется ограничивать потребление соли, насыщенных жиров и сладостей. Исследования показывают, что соблюдение такого рациона помогает снижать АД даже без похудения.

Реклама

Четыре группы продуктов, отвечающих принципам диеты DASH

1. Овощи и фрукты

Овощи и фрукты должны являться важной составляющей ежедневного рациона. Они содержат витамины, минералы и другие полезные вещества, поддерживающие нормальную работу организма.

Особое внимание специалисты обращают на свеклу. Он содержит природные нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Это соединение способствует расслаблению и расширению кровеносных сосудов, что может оказывать положительное влияние на артериальное давление. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что свекольный сок способен умеренно снижать показатели давления. Однако его нельзя рассматривать как замену лечению.

Кроме свеклы, в рацион рекомендуют добавлять сельдерей, листовую капусту, клубнику и бананы.

Реклама

Особое внимание специалисты советуют обратить на овощи и фрукты, содержащие калий. Этот минерал помогает организму регулировать баланс натрия и жидкости и способствует расслаблению стенок кровеносных сосудов. Среди продуктов, богатых калием, — бананы, листовая зелень, картофель и некоторые другие овощи и фрукты.

2. Нежирные источники белка

Белковые продукты также играют важную роль в питании людей с повышенным АД. Достаточное количество белка помогает дольше сохранять чувство сытости. Это может быть полезно для контроля массы тела, ведь избыточный вес является одним из факторов риска развития гипертонии.

Диетология советует чаще выбирать курятину, индейку, рыбу, яйца и бобовые вместо жирного красного мяса и переработанных мясных изделий.

Реклама

Особого внимания заслуживают чечевица, фасоль и нут. Они содержат не только растительный белок, но и клетчатку, которая поддерживает пищеварение и помогает контролировать уровень холестерина.

Важен и способ приготовления. К примеру, запеченная рыба или тушеная фасоль без излишка соли лучше соответствуют принципам здорового питания, чем соленые колбасные изделия или жареное жирное мясо.

3. Цельнозерновые продукты

Еще одна рекомендация — чаще заменять рафинированные зерновые продукты цельнозерновыми.

Вместо белого хлеба, выпечки из очищенной муки и белого риса можно выбирать овсянку, бурый рис, гречку и цельнозерновой хлеб. Такие продукты обычно содержат больше клетчатки и полезных питательных веществ. Они помогают дольше оставаться сытыми, поддерживают нормальное пищеварение и способствуют контролю массы тела.

4. Молочные продукты с пониженным содержанием жира

Четвертая группа продуктов, на которую обращает внимание диетология, — молоко, натуральный йогурт, кефир и другие молочные продукты с невысоким содержанием жира. Они снабжают организм кальцием и белком. Кальций принимает участие в работе мышц, в частности, влияющих на сокращение и расслабление кровеносных сосудов.

Для ежедневного питания лучше выбирать натуральные молочные продукты без большого количества добавленного сахара. К примеру, йогурт можно совместить с овсянкой и ягодами на завтрак, а кефир использовать в качестве основы для легкого перекуса.

Такие продукты хорошо вписываются в сбалансированный рацион и помогают получать необходимые питательные вещества без избытка насыщенных жиров.

Что еще следует изменить в питании при высоком давлении

Даже полезные продукты не дадут желаемого результата, если ежедневный рацион содержит слишком много соли. Избыток натрия способствует повышению АД, поэтому людям с гипертонией рекомендуют ограничивать соленые закуски, колбасные изделия, готовые соусы и другие продукты с высоким содержанием соли.

По рекомендациям Американской кардиологической ассоциации взрослым желательно потреблять не более 2300 мг натрия в сутки, а для большинства людей оптимально стремиться до 1500 мг. Это соответствует примерно 5,8 и 3,8 г поваренной соли соответственно, учитывая соль во всех продуктах.

Чтобы уменьшить его количество, следует чаще готовить дома, использовать зелень, лимонный сок и специи вместо избытка соли и обращать внимание на состав готовых продуктов.

Не менее важны регулярная физическая активность, достаточный сон, поддержание здоровой массы тела и ограничение алкоголя.

В то же время людям с заболеваниями почек или принимающим определенные препараты не следует самостоятельно увеличивать потребление калия или использовать калиевые заменители соли без консультации с врачом.

Можно ли нормализовать давление только с помощью питания

Изменение рациона может помочь снизить артериальное давление. Однако результат зависит от многих факторов, включая начальные показатели, состояние здоровья и образ жизни.

Важно понимать, что ни один отдельный продукт не способен гарантированно нормализовать давление. Наилучший эффект дают длительные изменения пищевых привычек, а не временное употребление овощей или напитков.

Если врач уже назначил препараты для контроля гипертонии, отказываться от них из-за смены питания нельзя.

Регулярное измерение давления, выполнение медицинских рекомендаций и сбалансированный рацион помогают лучше контролировать состояние и уменьшать риск сердечно-сосудистых осложнений.

Новости партнеров

Новости партнеров