Какие продукты повышают уровень гемоглобина

Весной, когда иммунитет снижается, защитные силы организма слабеют, у многих людей снижается уровень гемоглобина. Причиной этого могут быть и различные болезни.

Люди, имеющие низкий уровень железа в крови, могут испытывать определенные симптомы.

Симптомы при низком уровне гемоглобина:

Постоянное чувство усталости – проснулся уже уставший.

Выпадение волос, появление перхоти, сухость и ломкость волос.

Регулярные перепады настроения, плохая концентрация внимания.

Человек постоянно мерзнет.

Частая головная боль или мигрени.

Появление синяков под глазами.

Ощущение тяжести при глотании, мышечная слабость.

Регулярные запоры.

Нормализовать уровень гемоглобина можно не только с помощью специальных средств, препаратов железа, но и благодаря правильным привычкам в питании. Повысить показатели железа в крови поможет регулярное потребление железосодержащих продуктов.

Какие продукты повышают гемоглобин

Если дефицит железа невелик, в большинстве случаев достаточно соблюдать назначенную диету, добавляя в рацион продукты, содержащие высокий показатель железа, а именно:

Печень говяжью, свиную в первую очередь.

Мясо крупного рогатого скота, птицы.

Рыбу.

Яичные желтки.

Гречку, овсяную кашу, кукурузу.

Морковь, помидоры, свеклу.

Зелень и овощи зеленого цвета.

Бобовые – чечевицу, горох и фасоль

Черную смородину, яблоки, чернослив, землянику, калину, шиповник.

Миндаль, арахис и другие орехи.

Сливовой и гранатовый сок, гранат.

В первую очередь, речь идет о продуктах, содержащих гемовое железо, которое человеческий организм может усваивать в пределах 15-35%. Это красное мясо, язык, печень, моллюски и т.д. Много гемового железа содержится в различных видах мяса: в говядине его больше всего, у птицы меньше.

Продукты растительного происхождения, или другие, содержащие негемовое железо (хуже усваивающееся, чем гемовое) – это бобовые, зелень, капуста, крупы, курага, инжир, свекла, орехи, чернослив.

Об этом мало кто знает – особенности питания для повышения уровня железа

Из продуктов растительного происхождения железо будет усваиваться в разы меньше, чем из мясных продуктов. К примеру, как свидетельствуют эксперты, потребление 100 г красного мяса и печени помогают организму усваивать 20% железа, а потребляя около 100 граммов тушеного шпината организм получает только 2% железа.

Продукты, содержащие железо, смогут усваиваться организмом быстрее и эффективнее, если их сочетать с продуктами, содержащими много витамина С. Особенно это касается продуктов растительного происхождения.

Есть определенные продукты, употребление которых препятствует усвоению железа

Продукты, употребление которых препятствует повышению гемоглобина

Это чрезмерное употребление какао, когда, шоколада, кофе и чая, они содержат танины.

Употребление молочных продуктов в большом количестве из-за того, что они содержат кальций.

Употребление щавеля, содержит оксалаты.

Употребление большого количества клетчатки – отрубей, молотого льна, псилиума и т.д.

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