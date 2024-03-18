Какие продукты повышают уровень гемоглобина

Продукты, потребления которых повысит уровень железа
Весной, когда иммунитет снижается, защитные силы организма слабеют, у многих людей снижается уровень гемоглобина. Причиной этого могут быть и различные болезни.
Люди, имеющие низкий уровень железа в крови, могут испытывать определенные симптомы.
Симптомы при низком уровне гемоглобина:
- Постоянное чувство усталости – проснулся уже уставший.
- Выпадение волос, появление перхоти, сухость и ломкость волос.
- Регулярные перепады настроения, плохая концентрация внимания.
- Человек постоянно мерзнет.
- Частая головная боль или мигрени.
- Появление синяков под глазами.
- Ощущение тяжести при глотании, мышечная слабость.
- Регулярные запоры.
Нормализовать уровень гемоглобина можно не только с помощью специальных средств, препаратов железа, но и благодаря правильным привычкам в питании. Повысить показатели железа в крови поможет регулярное потребление железосодержащих продуктов.
Какие продукты повышают гемоглобин
Если дефицит железа невелик, в большинстве случаев достаточно соблюдать назначенную диету, добавляя в рацион продукты, содержащие высокий показатель железа, а именно:
- Печень говяжью, свиную в первую очередь.
- Мясо крупного рогатого скота, птицы.
- Рыбу.
- Яичные желтки.
- Гречку, овсяную кашу, кукурузу.
- Морковь, помидоры, свеклу.
- Зелень и овощи зеленого цвета.
- Бобовые – чечевицу, горох и фасоль
- Черную смородину, яблоки, чернослив, землянику, калину, шиповник.
- Миндаль, арахис и другие орехи.
- Сливовой и гранатовый сок, гранат.
В первую очередь, речь идет о продуктах, содержащих гемовое железо, которое человеческий организм может усваивать в пределах 15-35%. Это красное мясо, язык, печень, моллюски и т.д. Много гемового железа содержится в различных видах мяса: в говядине его больше всего, у птицы меньше.
Продукты растительного происхождения, или другие, содержащие негемовое железо (хуже усваивающееся, чем гемовое) – это бобовые, зелень, капуста, крупы, курага, инжир, свекла, орехи, чернослив.
Об этом мало кто знает – особенности питания для повышения уровня железа
Из продуктов растительного происхождения железо будет усваиваться в разы меньше, чем из мясных продуктов. К примеру, как свидетельствуют эксперты, потребление 100 г красного мяса и печени помогают организму усваивать 20% железа, а потребляя около 100 граммов тушеного шпината организм получает только 2% железа.
Продукты, содержащие железо, смогут усваиваться организмом быстрее и эффективнее, если их сочетать с продуктами, содержащими много витамина С. Особенно это касается продуктов растительного происхождения.
Есть определенные продукты, употребление которых препятствует усвоению железа
Продукты, употребление которых препятствует повышению гемоглобина
- Это чрезмерное употребление какао, когда, шоколада, кофе и чая, они содержат танины.
- Употребление молочных продуктов в большом количестве из-за того, что они содержат кальций.
- Употребление щавеля, содержит оксалаты.
- Употребление большого количества клетчатки – отрубей, молотого льна, псилиума и т.д.
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