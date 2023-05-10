Какие сладости можно есть даже на диете: полезные вкусности во время похудения

Сладости, которые можно есть во время похудения

В борьбе с лишними килограммами мы часто отказываемся от сладостей. Но такое решение не всегда оправдано, потому что теряет подкормку основной орган – мозг.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым и детям сократить ежедневное потребление свободных сахаров до 10% от суммарного энергопотребления. Но не отказаться от сладкого вообще. Дальнейшее сокращение до менее 5%, а это примерно 6 чайных ложек сахара в день принесет дополнительную пользу для здоровья.

Поэтому диетологи склоняются, что даже при похудении нужно потреблять небольшое количество сладостей.

На что обратить внимание при выборе сладостей на диете

Важнейший критерий выбора сладостей – это их состав. Обратите внимание на содержание подсластителей, жиров, калорийность, наличие консервантов и усилителей вкуса.

Предпочитайте десерты, содержащие меньше сахара, в составе которых фруктовые соки, без консервантов.

Сахар все-таки должен быть в рационе человека. Но он должен поступать из ценных источников.

Не теряйте контроль — ежедневное употребление порции в 100-200 ккал сладкого не навредит фигуре, в то же время предотвратит стресс, подпитает мозг.

Какие сладости можно употреблять во время похудения

Горький шоколад

На диете лучше употреблять горький шоколад с содержанием какао не менее 80%. В таком шоколаде большое содержание магния, железа и цинка. Темный шоколад стимулирует работу мозга, улучшает память и является источником антиоксидантов, которые замедляют старение.

Мармелад

Диетологи советуют потреблять мармелад на диете, потому что обычно он изготавливается из фруктового пюре. Мармелад содержит витамины С, А, Е, D, К, группы В, продукт также богат микро- и макроэлементами.

В мармеладе содержатся так же как и во фруктах – пектины. Пектины снижают уровень холестерина в крови, улучшают работу желудка, выводят токсины из организма.

Зефир

Разрешение на употребление зефира при соблюдении диеты обусловлено тем, что этот продукт полностью обезжирен. В 100 г зефира содержится примерно 300 ккал. В состав мармелада входят фруктовое пюре, небольшое количество сахара, белки, загустители природного происхождения – пектин, желатин, агар-агар.

Для большей пользы отдавайте предпочтение зефиру на основе агар-агара, который производится из морских водорослей. Этот компонент улучшает работу печени, насыщает организм йодом и кальцием.

Зефир на основе желатина следует употреблять в ограниченных количествах из-за большей калорийности.

Противопоказания к употреблению зефира – нарушение углеводного обмена.

Фрукты

Самый естественный и полезный десерт – свежие ягоды и фрукты. Некоторые из них, например, хурму, бананы и виноград, лучше есть в первой половине дня и ограничены из-за большого количества сахара. Другие – смородину, голубику, чернику, можно и как вечерний перекус.

Употребляя достаточное количество фруктов и ягод, мы реализуем потребности нашего организма в сахаре. Это значит, что наш мозг будет хорошо работать и без шоколада, что также важно во время диеты.

Натуральный мед

Имея примерно такую же калорийность, как и зефир, мед не нанесет вред здоровью и фигуре. Вместе с тем он улучшает обмен веществ.

По калорийности этот полезный продукт почти такой же, как и сахар. Однако в отличие от сахара мед содержит до 70 полезных веществ, в том числе витамины В2, РР, С, В6, Н, К и Е, пантотеновую и фолиевую кислоту, кальций, натрий, магний, железо, йод.

А ферменты, содержащиеся в меде, повышают аппетит и улучшают пищеварение. В день полезно съедать до 2 ст.л меда.

Но, если вы аллергик, замените мед сухофруктами.

Сухофрукты

Изюм, финики, курага, чернослив, другие сухофрукты являются натуральными, полезными сладостями без добавления сахара. Если употреблять в небольшом количестве, это не принесет вреда похудению, а мозг подпитает.

Сухофрукты содержат большое количество витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки. Более того, фрукты, собранные и высушенные в сезон созревания, могут содержать даже больше ценных элементов, чем свежие фрукты, круглый год лежащие на прилавке. Суточная норма сухофруктов – около 30 г.

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