Какие яйца более полезные: перепелиные или куриные

Перепелиные яйца уже давно позиционируют как суперпродукт среди яиц. Они маленькие, но якобы сверхпитательные. Да действительно ли крохотное яйцо способно укрепить организм так, как о нем пишут?

Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Перепелинные или куриные: какие яйца более полезны / © pexels.com

Самое ценное в перепелиных яйцах — высокая концентрация полезных веществ в каждом маленьком желтке. Они особенно нужны:

  • Мозга и нервом. Холин и витамины группы B улучшают память и помогают справляться со стрессом.

  • Иммунитета. Железо и витамин А укрепляют защитные силы организма и поддерживают зрение.

  • Аллергиком. Белок овоукоид редко вызывает аллергию и даже используется в лекарствах против аллергии.

  • Сердцу и костям. Калий и фосфор нужны для крепкой сердечной мышцы и здоровых зубов.

Осторожно: возможны риски

Несмотря на пользу, перепелиные яйца имеют свои нюансы.

  • Сальмонеллез. Миф о том, что перепелки не болеют из-за высокой температуры тела — ложный. Риск меньше, чем у куриных, но сырые яйца лучше не употреблять.

  • Холестерин. Желтки перепелиных яиц содержат больше холестерина за грамм продукта. Людям с высоким уровнем холестерина следует соблюдать осторожность.

  • Короткий срок хранения. Они быстро высыхают, поэтому легкое яйцо — признак несвежести.

Перепелиные или куриные: какие выигрывают

Сравнение на грамм:

  • Железа — в 5 раз больше;

  • Витамина B1 — в 6 раз;

  • Калия — в 5 раз;

  • Витамина А — в 2 раза.

Куриные яйца — доступный и надежный источник белка, «золотой стандарт» диетологии.

Перепелине же — витаминная бомба и лечебный эффект в маленьком формате. Идеально подходят в качестве добавки к рациону: 4–6 штук в день для взрослого. Хотите быстро поднять гемоглобин или ищете безопасную альтернативу для ребенка-аллергика — перепелиные яйца будут лучшим выбором. Эксперты советуют варить их 3-4 минуты или жарить.

