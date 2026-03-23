- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие яйца более полезные: перепелиные или куриные
Перепелиные яйца уже давно позиционируют как суперпродукт среди яиц. Они маленькие, но якобы сверхпитательные. Да действительно ли крохотное яйцо способно укрепить организм так, как о нем пишут?
Самое ценное в перепелиных яйцах — высокая концентрация полезных веществ в каждом маленьком желтке. Они особенно нужны:
Мозга и нервом. Холин и витамины группы B улучшают память и помогают справляться со стрессом.
Иммунитета. Железо и витамин А укрепляют защитные силы организма и поддерживают зрение.
Аллергиком. Белок овоукоид редко вызывает аллергию и даже используется в лекарствах против аллергии.
Сердцу и костям. Калий и фосфор нужны для крепкой сердечной мышцы и здоровых зубов.
Осторожно: возможны риски
Несмотря на пользу, перепелиные яйца имеют свои нюансы.
Сальмонеллез. Миф о том, что перепелки не болеют из-за высокой температуры тела — ложный. Риск меньше, чем у куриных, но сырые яйца лучше не употреблять.
Холестерин. Желтки перепелиных яиц содержат больше холестерина за грамм продукта. Людям с высоким уровнем холестерина следует соблюдать осторожность.
Короткий срок хранения. Они быстро высыхают, поэтому легкое яйцо — признак несвежести.
Перепелиные или куриные: какие выигрывают
Сравнение на грамм:
Железа — в 5 раз больше;
Витамина B1 — в 6 раз;
Калия — в 5 раз;
Витамина А — в 2 раза.
Куриные яйца — доступный и надежный источник белка, «золотой стандарт» диетологии.
Перепелине же — витаминная бомба и лечебный эффект в маленьком формате. Идеально подходят в качестве добавки к рациону: 4–6 штук в день для взрослого. Хотите быстро поднять гемоглобин или ищете безопасную альтернативу для ребенка-аллергика — перепелиные яйца будут лучшим выбором. Эксперты советуют варить их 3-4 минуты или жарить.