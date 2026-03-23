Какие яйца более полезные: перепелиные или куриные

Перепелинные или куриные: какие яйца более полезны

Реклама

Самое ценное в перепелиных яйцах — высокая концентрация полезных веществ в каждом маленьком желтке. Они особенно нужны:

Мозга и нервом. Холин и витамины группы B улучшают память и помогают справляться со стрессом.

Иммунитета. Железо и витамин А укрепляют защитные силы организма и поддерживают зрение.

Аллергиком. Белок овоукоид редко вызывает аллергию и даже используется в лекарствах против аллергии.

Сердцу и костям. Калий и фосфор нужны для крепкой сердечной мышцы и здоровых зубов.

Осторожно: возможны риски

Несмотря на пользу, перепелиные яйца имеют свои нюансы.

Сальмонеллез. Миф о том, что перепелки не болеют из-за высокой температуры тела — ложный. Риск меньше, чем у куриных, но сырые яйца лучше не употреблять.

Холестерин. Желтки перепелиных яиц содержат больше холестерина за грамм продукта. Людям с высоким уровнем холестерина следует соблюдать осторожность.

Короткий срок хранения. Они быстро высыхают, поэтому легкое яйцо — признак несвежести.

Перепелиные или куриные: какие выигрывают

Сравнение на грамм:

Реклама

Железа — в 5 раз больше;

Витамина B1 — в 6 раз;

Калия — в 5 раз;

Витамина А — в 2 раза.

Куриные яйца — доступный и надежный источник белка, «золотой стандарт» диетологии.

Перепелине же — витаминная бомба и лечебный эффект в маленьком формате. Идеально подходят в качестве добавки к рациону: 4–6 штук в день для взрослого. Хотите быстро поднять гемоглобин или ищете безопасную альтернативу для ребенка-аллергика — перепелиные яйца будут лучшим выбором. Эксперты советуют варить их 3-4 минуты или жарить.