Каких витаминов не хватает женщинам после 40 лет и почему их нужно принимать

Витамины, недостаток которых может сказаться на здоровье и внешнем виде женщин старше 40 лет

Изменения в организме женщин после 40 лет

После 40 женский организм проходит через серьезное испытание – начинается гормональная перестройка. Репродуктивная система начинает работать менее активно, замедляется работа яичников, снижается выработка многих женских гормонов. Кто-то начинает ощущать изменения раньше, кто-то более позже, в среднем гормональная перестройка приходится на 45 лет.

А перестройка гормонального фона влечет за собой как внешние, так и внутренние изменения организма – замедляется обмен веществ, появляется склонность к лишнему весу. Изменяется состояние кожи, появляются первые глубокие морщинки, кожа требует более интенсивного увлажнения. Волосы и ногти становятся склонными к тусклости и ломкости. Некоторые женщины за 40 начинают страдать от частых перепадов настроения, становятся более подвержены стрессу.

Поэтому, чтобы поддержать молодость и энергичность, женщинам за 40 нужно использовать дополнительные источники необходимых витаминов и минералов. Перед тем, как их употреблять лучше обратиться за консультацией к врачу и сдать соответствующие анализы.

Какие витамины и почему необходимы для женщин старше 40 лет

Витамин D

Главная задача витамина D – это обеспечивать хорошую усвояемость организмом кальция. При недостатке витамина D в будущем можно получить остеопороз. Костная ткань со временем станет пористой, женщину начнут беспокоить слабость, снижение работоспособности, мышечные судороги. Витамин D также снижает уровень фосфора, что положительно сказывается на внешнем виде волос и кожи.

Не забывайте о солнце как источнике витамина D, а также о продуктах содержащие этот витамин в большом количестве — рыбе, яйцах, печени, сметане, сливочном масле.

Кальций

Ученые советуют включить в ежедневный рацион не менее 3 молочных продуктов в день – именно такое количество позволит обеспечить организм нужным количеством кальция, от недостатка которого страдает здоровье костей, зубов, сердца и всего организма. И самое главное – возрастает риск переломов в период менопаузы.

Витамин A

Витамин А или ретинол является залогом женской привлекательности. Именно благодаря ему волосы становятся сильными и густыми, ногти крепкими, а кожа наполняется естественным сиянием. Этот витамин оказывает положительное влияние на остроту зрения и обмен веществ. Еще он обладает мощным омолаживающим эффектом, поэтому он часто входит в состав против возрастной косметики.

Витамин C

Этот витамин укрепляет иммунитет, оказывает мощный антиоксидантный эффект, освобождает организм от свободных радикалов. Помимо ценности для общего здоровья, его важность для красоты огромна – он участвует в продуцировании коллагена, а значит – нужен для поддержания упругости и молодости кожи. Чтобы не расстраиваться из-за морщин, принимайте витамин С и используйте косметику с этим компонентом. И не забывайте съедайте несколько свежих фруктов каждый день, квашеную капусту, болгарский перец и шпинат.

Витамин E

Витамин Е необходим для зрения, кожи. Если этого элемента недостаточно, снижается мышечная масса, возникают проблемы с нервной системой и репродуктивной функцией, хуже функционирует печень. В комплексе с омега-3 и ретинолом витамин Е оказывает заметный антивозрастной эффект.

Витамин B12

Для женщин старше 40 нужны витамины всей группы B, однако если вы стали замечать ломкость волос, слабость, сонливость и раздражительность, возможно, организму не хватает именно В12.

Магний

Магний помогает правильной работе центральной нервной системы, необходим для полноценного сна, для борьбы со стрессами и нагрузками. Чтобы быть энергичной и заряжать энергией окружения, нужно принимать магний.

Железо

Железо является проводником гемоглобина и дефицит железа может стать причиной развития анемии. Во время менструаций женщины теряют около 30 мг железа, а в возрасте 40 еще добавляются гормональные изменения. Чтобы иметь блестящие волосы, крепкие ногти и красивую здоровую кожу нужно употреблять препараты железа.

Фитоэстрогены и омега-3

Фитоэстрогены – это растительные препараты, прием которых способствует восстановлению уровня женских гормонов. Омега-3 положительно влияет на работу мозга и сердца, укрепляет сосуды. Также эта жирная кислота усиливает иммунную систему, предотвращает образование холестериновых бляшек и заряжает организм энергией.

Не забывайте об особенностях приема витаминов

Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом.

Имейте в виду, что некоторые витамины несовместимы. Так, например, прием витамина D нельзя сочетать с витаминами А и Е, так как он нейтрализует эффект от их приема. А витамин В12 нейтрализует С и РР.

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