Каких витаминов не хватает женщинам после 50 лет

Каких витаминов не хватает женщинам после 50 лет

50 лет – это важный этап, часто совпадающий с заметными изменениями в вашем самочувствии.

Для многих женщин это означает новые беспокойства по поводу проблем со здоровьем, на которые вы раньше не обращали внимания: от гормональных изменений, связанных с менопаузой, до изменений в вашем психическом здоровье.

Правильные полезные вещества могут изменить все, что касается вашего нового состояния.

Витамин D

Витамин D, пожалуй, самый важный витамин, который должны потреблять женщины старше 50 лет. Он играет решающую роль в ряде внутренних процессов нашего организма. Поддержание достаточного уровня витамина D полезно для борьбы с воспалениями, поддержания сна и здоровья костей. Женщины старше 50 лет должны получать не менее 600 МЕ в день.

CoQ10

Коэнзим Q10 – уникальный микроэлемент, присутствующий в каждой клеточке человеческого организма. Роль его очень важна. Элемент, обладающий сильными антиоксидантными характеристиками, защищает клетки от разрушающего воздействия окислительных процессов, вирусов и бактерий.

В молодом возрасте человеческий организм производит достаточное количество коэнзима Q10. Однако с течением времени процессы синтеза замедляются, что способствует возникновению проблем со здоровьем и активации процессов старения.

Также читайте 7 простых способов снизить холестерин в крови

Магний

Многие женщины за пятьдесят подвергаются риску дефицита магния. Это может привести к мышечным судорогам, слабости, головным болям и т.д. Поэтому нужно по крайней мере 320 миллиграммов магния в день, чтобы предотвратить его дефицит.

B12

С возрастом способность усваивать В12 уменьшается. Организм производит меньше желудочной кислоты, необходимой для правильного усвоения витамина. Это может повысить риск дефицита этого вещества у некоторых пожилых людей. Важно всегда консультироваться с лечащим врачом. Многим женщинам старше 50 лет дополнительный B12 может потребоваться.

Кальций

После 50 лет женщины имеют высокую потребность в кальции : 1200 мг в день против 1000 мг. Гормональные изменения увеличивают риск потери костной массы.

Также читайте Как принимать кальций - нормы для женщин и мужчин

Мелатонин

От 39 до 47% женщин в перименопаузе и от 35 до 60% в постменопаузе имеют проблемы со сном. Исследования показали, что небольшие дозы мелатонина могут помочь облегчить проблемы с засыпанием. Хотя это не является окончательным, дополнительные эксперименты доказали, что мелатонин может улучшить плотность костей.

Клетчатка

50-летние женщины удовлетворяют только половину суточной потребности в клетчатке. Она чрезвычайно важна для снижения риска рака толстой кишки, а пребиотические волокна, в частности, играют важную роль в здоровье кишечника, уменьшают воспаление, укрепляют иммунную систему и поддерживают настроение.

Пробиотики

Не только клетчатка может быть полезна для вашего пищеварительного здоровья – правильный пробиотик также станет отличным дополнением к вашему рациону.

Исследования показывают, что пробиотики с несколькими штаммами бактерий особенно полезны. Лучше выбирать продукты, на которых обозначено количество жизнеспособных организмов.

Читайте также: 6 лучших продуктов для улучшения здоровья кишечника и предотвращения сахарного диабета