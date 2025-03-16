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Каким органам больше всего вредит соль

Каким органам больше всего вредит соль

Если вы потребляете много соли, знайте, что это может навредить вам / Фото: pixabay.com

Поваренная соль вызывает проблемы со здоровьем, в том числе высокое кровяное давление и болезни сердца.

Человечество потребляет заметно больше соли, чем рекомендуют специалисты, которым приходится без устали напоминать нам об опасности "белой смерти".

Общие нормы рекомендуют взрослым употреблять не более 6 грамм соли в день. Впрочем, три четверти нашего ежедневного потребления соли поступает с пищей, которую покупаем, в частности, хлеба, соусов, супа и злаков.

Как соль влияет на наш организм

Исследования свидетельствуют, что чувствительность нашего организма к соли варьируется у разных людей и может зависеть от многих факторов, таких как этническая принадлежность, возраст, индекс массы тела, состояние здоровья и семейная история гипертонии.

Потребление соли заставляет наш организм удерживать жидкость, повышая артериальное давление, пока чрезмерная соль не вымывается почками.

Употребление большого количества соли в течение длительного времени наносит чрезмерную нагрузку нашим артериям и приводит к длительному повышению АД — гипертонии.

Почки отвечают за выведение избытка натрия из организма. Чрезмерное потребление соли может перегрузить почки и привести к ухудшению их состояния. Это может увеличить риск развития хронической болезни почек и камней в почках. Большое количество соли может привести к потере кальция из костей, что увеличивает риск развития остеопороза.

Кроме того, употребление большого количества соленых продуктов может раздражать слизистую желудка и увеличить риск развития рака желудка.

Эксперты отмечают, что чрезмерное потребление соли может ослабить иммунную систему и увеличить риск развития аутоиммунных заболеваний.

Ранее мы писали, почему кофе вызывает сонливость. Больше об этом читайте в новости.

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