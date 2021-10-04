Какими вакцинами от COVID-19 прививаются украинцы — рейтинг популярности по регионам

Какими вакцинами от COVID-19 прививаются украинцы — рейтинг популярности по регионам

Вакцины-лидеры в Украине.

Массовой вакциной в Украине стала Pfizer — с начала вакцинации ею сделали 37% прививок. Такую статистику представил Опендатамедиа.

Всего в Украине было сделали 12 млн прививок от COVID-19, 4 500 000 из которых приходится на вакцину Pfizer-BioNTech.

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Что известно о Pfizer

Вакцина Pfizer защищает от коронавируса на 94% (двумя дозами), и на 50% (одной дозой), вводится внутримышечно, серией из двух доз с интервалом 3-4 недели.

Как работает вакцина Pfizer

Сначала исследователи создают алгоритм для выработки шиповидного белка вируса — молекулу мРНК. Происходит погружение молекулы мРНК в жировую липидную оболочку. После вакцинации мРНК-алгоритм попадает внутрь клетки. Клетка начинает производить шиповидный белок. За несколько дней процесс прекращается. Иммунная система распознает антигены. В ответ вырабатывает антитела и Т-клетки. За несколько дней организм дает иммунитет от коронавируса.

Второе, третье и четвертое места

Почти треть прививок сделали вакциной CoronaVac — 3 300 000 раз, на третьем и четвертом местах — Moderna и AstraZeneca, которые были использованы по 2 млн раз — это соответственно 17% и 18% от общего количества прививок.

Pfizer также стала самой массовой вакциной почти во всех регионах Украины.

Однако в шести регионах — Черниговской, Сумской, Одесской, Донецкой, Житомирской и Полтавской областях — первенство принадлежит CoronaVac.

Как работает вакцина CoronaVac

Инактивированная (обезвреженная) вакцина CoronaVac действует следующим образом:

Ученые обезвреживают вирус. Проверяется результат — на ли 100% вирус обезврежен и не сможет вызвать болезнь. Инактивированный вирус с помощью инъекции вводят в мышцу человека. Иммунная система распознает антигены. В ответ вырабатывает антитела и Т-клетки. За несколько дней организм дает иммунитет от коронавируса.

Лидером по количеству импортируемых вакцин в Украине является CoronaVac — 44% (10 400 000 доз) от общего количества импорта.

Доля Pfizer в общем импорте вакцин составляет лишь 26% (6 млн доз), AstraZeneca и Moderna составили 21% (5 млн доз) и 9% (2 млн доз) соответственно.

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