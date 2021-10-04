Какими вакцинами от COVID-19 прививаются украинцы — рейтинг популярности по регионам

Вакцины-лидеры в Украине.
Массовой вакциной в Украине стала Pfizer — с начала вакцинации ею сделали 37% прививок. Такую статистику представил Опендатамедиа.
Всего в Украине было сделали 12 млн прививок от COVID-19, 4 500 000 из которых приходится на вакцину Pfizer-BioNTech.
Что известно о Pfizer
Вакцина Pfizer защищает от коронавируса на 94% (двумя дозами), и на 50% (одной дозой), вводится внутримышечно, серией из двух доз с интервалом 3-4 недели.
Как работает вакцина Pfizer
- Сначала исследователи создают алгоритм для выработки шиповидного белка вируса — молекулу мРНК.
- Происходит погружение молекулы мРНК в жировую липидную оболочку.
- После вакцинации мРНК-алгоритм попадает внутрь клетки. Клетка начинает производить шиповидный белок. За несколько дней процесс прекращается.
- Иммунная система распознает антигены. В ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.
- За несколько дней организм дает иммунитет от коронавируса.
Второе, третье и четвертое места
Почти треть прививок сделали вакциной CoronaVac — 3 300 000 раз, на третьем и четвертом местах — Moderna и AstraZeneca, которые были использованы по 2 млн раз — это соответственно 17% и 18% от общего количества прививок.
Pfizer также стала самой массовой вакциной почти во всех регионах Украины.
Однако в шести регионах — Черниговской, Сумской, Одесской, Донецкой, Житомирской и Полтавской областях — первенство принадлежит CoronaVac.
Как работает вакцина CoronaVac
Инактивированная (обезвреженная) вакцина CoronaVac действует следующим образом:
- Ученые обезвреживают вирус.
- Проверяется результат — на ли 100% вирус обезврежен и не сможет вызвать болезнь.
- Инактивированный вирус с помощью инъекции вводят в мышцу человека.
- Иммунная система распознает антигены. В ответ вырабатывает антитела и Т-клетки.
- За несколько дней организм дает иммунитет от коронавируса.
Лидером по количеству импортируемых вакцин в Украине является CoronaVac — 44% (10 400 000 доз) от общего количества импорта.
Доля Pfizer в общем импорте вакцин составляет лишь 26% (6 млн доз), AstraZeneca и Moderna составили 21% (5 млн доз) и 9% (2 млн доз) соответственно.
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