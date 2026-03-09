Какое артериальное давление сегодня считается нормальным для взрослых и детей

Артериальное давление: норма

Реклама

Физиология артериального давления и причины его изменений

Артериальное давление — это один из главных показателей того, как работает ваше сердце и в каком состоянии находятся сосуды. Он отражает силу, с которой кровь давит на стенки артерий во время циркуляции.

Когда вы видите два числа на тонометре, они означают разные этапы работы сердечной мышцы. Первое число — это систолическое давление, которое в народе часто называют верхним. Он фиксирует силу давления в тот момент, когда сердце сжимается и с силой выталкивает порцию крови в артерии. Именно этот показатель показывает, как интенсивно работает сердце как насос. Второе число — это диастолическое давление, или нижнее. Он показывает уровень давления в системе в тот момент, когда сердце расслабляется между ушибами и отдыхает. Этот показатель больше зависит от тонуса и сопротивления сосудов.

В молодые годы наши сосуды обычно очень гибки и эластичны, поэтому они легко подстраиваются под физические нагрузки или стресс. Однако со временем стенки артерий естественным образом становятся более жесткими. Современная медицина отмечает, что стабильный рост этих цифр на тонометре не стоит списывать на почтенный возраст. Это не норма, а сигнал о том, что сосуды теряют эластичность и нуждаются в поддержке. Когда показатели давления в порядке, сердце работает экономно, а все органы получают достаточное количество кислорода без лишнего перенапряжения всей системы.

Реклама

Нормальное АД для детей и подростков

В детском возрасте уровень давления значительно ниже, чем у взрослых, и оно стремительно изменяется по мере физического развития. Показатели рассчитываются индивидуально, поскольку каждый сантиметр роста придает нагрузку на сосудистое русло. Для здорового развития ребенка ориентировочными считаются следующие диапазоны:

Новорожденные до 2 недель. Систолическое — 60-96 мм рт. ст., диастолическое — 40-50 мм рт. ст.

Младенцы от 2 до 12 месяцев. Систолический — 90–112 мм рт. ст., диастолическое — 50-74 мм рт. ст.

Дети от 2 до 5 лет. Систолический — 100–116 мм рт. ст. диастолический — 60-76 мм рт. ст.

Школьники от 6 до 12 лет. Систолический — 100–126 мм рт. ст. диастолическое — 60-82 мм рт. ст.

Подростки от 13 до 15 лет. Систолический — 110–136 мм рт. ст., диастолический — 70-86 мм рт. ст.

Артериальное давление: современные нормы по возрасту для взрослых

Современная медицина пересмотрела старые подходы, согласно которым артериальное давление должно было «право» расти вместе с возрастом. Раньше показатели 150/90 мм рт. ст. для людей старше 60 лет считались приемлемыми, однако сегодня такие таблицы признаны устаревшими. Нынешняя классификация единственная для всех взрослых, поскольку она базируется на реальных рисках возникновения опасных осложнений.

Согласно актуальным стандартам, которыми руководствуются врачи в Украине, состояние сердечно-сосудистой системы оценивают по следующим критериям:

Оптимальное давление. Верхнее число (систолическое): менее 120 мм рт. ст. Нижнее число (диастолическое): менее 80 мм рт. ст.

Реклама

Нормальное давление. Верхнее число: 120-129 мм рт. ст. Нижнее число: 80-84 мм рт. ст.

Высокое нормальное давление. Верхнее число: 130-139 мм рт. ст. Нижнее число: 85-89 мм рт. ст.

Гипертензия I степени. Верхнее число: 140-159 мм рт. ст. Нижнее число: 90-99 мм рт. ст.

Гипертензия II степени. Верхнее число: 160-179 мм рт. ст. Нижнее число: 100-109 мм рт. ст.

Реклама

Гипертензия III степени. Верхнее число: 180 мм рт. ст. и выше Нижнее число: 110 мм рт. ст. и выше

В молодые годы мужчины обычно имеют более высокое артериальное давление, чем женщины, часто связывающие с влиянием гормонов и физической активностью. Однако ситуация меняется с возрастом. После 50 лет, когда у женщин начинается период менопаузы, защитное действие эстрогенов ослабевает и показатели давления начинают стремительно возрастать. В этот период разница в цифрах между мужчинами и женщинами практически исчезает, а риски для здоровья становятся одинаково высокими для обоих полов.

При каких показателей давления нужно обратить внимание на здоровье

Особое внимание следует обратить на состояние, которое врачи называют «высоким нормальным давлением».

Если ваши показатели стабильно держатся в таких пределах — верхнее число (систолическое) — 130–139 мм рт. ст., нижнее число (диастолическое) — 85-89 мм рт. ст. — это уже не просто цифры, а серьезный сигнал от организма. Даже если вы чувствуете себя хорошо, такой уровень давления означает, что ваши сосуды находятся под постоянным напряжением. Исследования подтверждают, что на этом этапе вероятность инсульта возрастает в два раза. Именно поэтому такие показатели являются критической точкой, когда можно избежать серьезных проблем в будущем, просто изменив ежедневные привычки — например, уменьшив количество соли в рационе или добавив легкую физическую активность.

Реклама

Контроль АД после 60 лет: когда повышение — не норма

Контроль АД после 60 лет имеет свои особенности, связанные с возрастными изменениями в организме. В этот период многие сталкиваются с явлением, которое в медицине называют изолированной систолической гипертензией. Это состояние, когда верхнее (систолическое) число на тонометре заметно возрастает, тогда как нижнее (диастолическое) остается в пределах нормы или даже снижается. Главной причиной такого разрыва является потеря эластичности больших артерий — с годами они становятся более жесткими и уже не могут так эффективно амортизировать поток крови.

Ранее в медицинской практике существовал подход, при котором показатели 150 или даже 160 мм рт. ст. считались допустимыми для пожилых людей. Однако современные исследования показали, что такие цифры существенно повышают риск сердечно-сосудистых катастроф. Сегодня врачи ставят целью поддерживать давление на уровне ниже 140/90 мм рт. ст. Если пациент хорошо чувствует себя и адекватно реагирует на лечение, специалисты пытаются достичь еще более безопасных показателей — 130/80 мм рт. ст.

При этом крайне важно избегать слишком резкого понижения давления с помощью лекарства. Организму пожилого человека нужно время для адаптации, ведь стремительное падение показателей может вызвать сильное головокружение, нарушение координации и даже опасные падения. Поэтому схема лечения всегда подбирается индивидуально, с учетом всех хронических заболеваний.

Рекомендации по правильному измерению и поддержанию нормы

Для получения достоверных данных при домашнем контроле необходимо соблюдать четкую последовательность действий.

Реклама

Измерение производится после пятиминутного отдыха в сидячем положении, когда спина имеет опору, а рука лежит на уровне сердца. Ошибки в технике, такие как скрещенные ноги или разговоры, могут обезобразить результат на 10–20 единиц. Рекомендуется проводить замеры утром и вечером перед приемом лекарства и фиксировать результаты в дневнике.

Для стабилизации состояния сосудов критически важно ограничить употребление соли до 5 г в сутки и добавить в рацион продукты, богатые калием. Ежедневная физическая активность в течение 30 минут помогает сердцу работать эффективнее, а отказ от курения предотвращает постоянные спазмы сосудов. Похудение даже на 5 килограмм может существенно снизить цифры на тонометре, что вместе с полноценным сном создает надежную базу для сохранения здоровья на любом этапе жизни.