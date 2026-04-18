Какое лекарство не следует запивать кофе: перечень опасных сочетаний от фармацевта
Утренний кофе для многих — это привычный старт дня, способ быстрее проснуться и собраться с мыслями. Но если человек принимает медикаменты, то этот ритуал может иметь скрытые риски.
Фармацевт Дженнифер Буржуа в материале EatingWell отмечает: кофеин способен заметно изменять работу некоторых лекарственных средств — от снижения их эффективности до усиления побочных реакций.
Почему кофе может изменять действие лекарства
Кофеин влияет на организм сразу несколькими механизмами:
ускоряет пищеварение, через что препараты проходят организм слишком быстро и хуже усваиваются;
конкурирует с лекарствами за ферменты печени (в том числе CYP1A2), отвечающие за их расщепление;
способен изменять уровень действующих веществ в крови — иногда повышая, а иногда снижая их концентрацию.
В то же время полный отказ от кофе обычно не нужен — в большинстве случаев достаточно развести его с приемом лекарства во времени.
Препараты, с которыми кофе может конфликтовать
Антидепрессанты
Некоторые средства для лечения депрессии (эсциталопрам, кломипрамин, имипрамин) могут реагировать на кофеин.
Возможные последствия:
изменение скорости расщепления препарата;
усиление тревожности, сердцебиения, внутреннего напряжения;
дольше пребывание лекарства в организме и усиление побочных эффектов.
Гормоны щитовидной железы
Левотироксин — один из наиболее чувствительных к кофе препаратов.
Его эффективность может снижаться почти вполовину, если принимать одновременно с кофеином.
Оптимально: выдержать паузу не менее 30-60 минут после таблетки.
Лекарство от остеопороза
Препараты типа алендроната и ризедроната требуют максимально «чистых» условий приема.
Любые напитки, кроме воды (кофе, чай, молоко, сок) мешают их правильному усвоению.
Средства от простуды и аллергии
Псевдоэфедрин — стимулирующий компонент, который в паре с кофеином может:
повышать АД;
вызывать чувство тревоги и возбуждения;
усиливать сердцебиение.
Особенно осторожны люди с нарушениями обмена глюкозы — возможны колебания сахара.
Антипсихотики
Такие препараты, как клозапин, галоперидол или оланзапин могут по-другому метаболизироваться на фоне кофеина.
Это изменяет их концентрацию в крови и оказывает влияние на стабильность лечения.
Препараты от астмы
Бронхолитики (теофиллин, аминофиллин) сами по себе могут давать стимулирующий эффект.
В сочетании с кофе это часто усиливает побочные реакции: головные боли, тошноту, раздражительность.
Средства для «разжижения» крови
Кофеин может влиять на процесс свертывания крови и усиливать действие некоторых препаратов, в частности аспирина.
В результате возрастает риск появления кровоподтеков и кровоподтеков.
Рекомендации фармацевта
Специалист советует придерживаться простых, но важных правил:
всегда читать инструкцию — там часто есть информация о взаимодействии с кофеином;
делать интервал между лекарством и кофе не менее 30–60 минут;
запивать таблетки исключительно водой, если врач не назначил иначе;
при регулярном приеме лекарства обязательно согласовывать рацион с врачом или фармацевтом.
Кофе не является запрещенным продуктом во время лечения, но в сочетании с определенными препаратами он может существенно изменять их действие. Именно поэтому важно знать о возможных рисках и соблюдать простые правила приема.