Какое лекарство не следует запивать кофе: перечень опасных сочетаний от фармацевта

Какое лекарство нельзя запивать кофе / © pexels.com

Реклама

Фармацевт Дженнифер Буржуа в материале EatingWell отмечает: кофеин способен заметно изменять работу некоторых лекарственных средств — от снижения их эффективности до усиления побочных реакций.

Почему кофе может изменять действие лекарства

Кофеин влияет на организм сразу несколькими механизмами:

ускоряет пищеварение, через что препараты проходят организм слишком быстро и хуже усваиваются;

конкурирует с лекарствами за ферменты печени (в том числе CYP1A2), отвечающие за их расщепление;

способен изменять уровень действующих веществ в крови — иногда повышая, а иногда снижая их концентрацию.

В то же время полный отказ от кофе обычно не нужен — в большинстве случаев достаточно развести его с приемом лекарства во времени.

Реклама

Препараты, с которыми кофе может конфликтовать

Антидепрессанты

Некоторые средства для лечения депрессии (эсциталопрам, кломипрамин, имипрамин) могут реагировать на кофеин.

Возможные последствия:

изменение скорости расщепления препарата;

усиление тревожности, сердцебиения, внутреннего напряжения;

дольше пребывание лекарства в организме и усиление побочных эффектов.

Гормоны щитовидной железы

Левотироксин — один из наиболее чувствительных к кофе препаратов.

Его эффективность может снижаться почти вполовину, если принимать одновременно с кофеином.

Реклама

Оптимально: выдержать паузу не менее 30-60 минут после таблетки.

Лекарство от остеопороза

Препараты типа алендроната и ризедроната требуют максимально «чистых» условий приема.

Любые напитки, кроме воды (кофе, чай, молоко, сок) мешают их правильному усвоению.

Средства от простуды и аллергии

Псевдоэфедрин — стимулирующий компонент, который в паре с кофеином может:

Реклама

повышать АД;

вызывать чувство тревоги и возбуждения;

усиливать сердцебиение.

Особенно осторожны люди с нарушениями обмена глюкозы — возможны колебания сахара.

Антипсихотики

Такие препараты, как клозапин, галоперидол или оланзапин могут по-другому метаболизироваться на фоне кофеина.

Это изменяет их концентрацию в крови и оказывает влияние на стабильность лечения.

Препараты от астмы

Бронхолитики (теофиллин, аминофиллин) сами по себе могут давать стимулирующий эффект.

Реклама

В сочетании с кофе это часто усиливает побочные реакции: головные боли, тошноту, раздражительность.

Средства для «разжижения» крови

Кофеин может влиять на процесс свертывания крови и усиливать действие некоторых препаратов, в частности аспирина.

В результате возрастает риск появления кровоподтеков и кровоподтеков.

Рекомендации фармацевта

Специалист советует придерживаться простых, но важных правил:

Реклама

всегда читать инструкцию — там часто есть информация о взаимодействии с кофеином;

делать интервал между лекарством и кофе не менее 30–60 минут;

запивать таблетки исключительно водой, если врач не назначил иначе;

при регулярном приеме лекарства обязательно согласовывать рацион с врачом или фармацевтом.

Кофе не является запрещенным продуктом во время лечения, но в сочетании с определенными препаратами он может существенно изменять их действие. Именно поэтому важно знать о возможных рисках и соблюдать простые правила приема.